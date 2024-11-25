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周湯豪演唱會 心繫12強賽 大喊中華4：0全場嗨爆

記者林士傑／綜合報導
周湯豪(左)很開心能跟媽媽比莉一起在演藝圈打拚。（圖／環球音樂提供）
周湯豪(左)很開心能跟媽媽比莉一起在演藝圈打拚。（圖／環球音樂提供）

周湯豪二度攻蛋開唱，媽媽比莉首場在台下同歡，第2場母子合體飆唱，全場嗨爆。而他連2天娓娓道出對歌迷的滿滿謝意，即便自我叮嚀別哭，皆忍不住噴淚，他感謝粉絲陪他經歷每個重要時刻，「當你有困難時，我的音樂永遠會陪伴著你。」

周湯豪首場在延伸舞台飆唱「TURN UP」時因太投入，扭傷左腳腳踝後忍痛完成演出，收工後立即冰敷，團隊也找來物理治療師推拿，幫他把筋扳回來。他休息一晚後，痛感依舊強烈，吞下止痛藥、帶著護踝照樣又唱又跳，「上台就會使出全力，會好好的，大家別擔心。」

演唱會第2場來到安可階段，他派媽媽比莉率先登台獻唱「比莉卡厲害」，隨後身著拳王戰袍跟媽媽一起唱跳「什麼都不必說」，72歲的比莉對體力很是自豪，樂說：「好開心，這是我第2次站在小巨蛋。」爆料兒子只准她唱2首歌，接著話鋒一轉對周湯豪說：「我是你的鐵粉，趕快幫我寫歌。」

周湯豪很開心跟媽媽同樣待在演藝圈，既能一起演出，還能替媽媽打造金曲，「沒有比我跟我媽更酷的母子了」。他盼粉絲們保持正向，堅持不懈即能圓夢，接著2度安可帶來「TURN UP」，正好中華隊對日本打出全壘打，他心繫比賽開心喊「4比0」，全場嗨爆。

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