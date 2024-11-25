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金馬61／吳慷仁避開前女友 與林品彤也零互動

記者陳慧貞／綜合報導
吳慷仁秀出後台照。（取材自臉書）
吳慷仁秀出後台照。（取材自臉書）

吳慷仁轉往大陸發展後，引發話題不斷，先是急轉彎臨時決定出席金馬獎擔任頒獎人，典禮上又被發現赴陸拍戲短短2個月，連口音也變了，當晚和去年影后林品彤共同頒女主角獎過程中，更全程無互動，介紹入圍者時還巧妙避開前女友夏于喬，引發網友熱議。

吳慷仁、林品彤是去年金馬影帝后，但相較於其他組頒獎人你一言我一語，或是肢體動作，2人在台上則各說各話零互動，或許是吳慷仁行程決定得太臨時，以致雙方來不及溝通，甚至有網友認為吳慷仁將13歲的林品彤晾在一旁，留言狠批：「自己揭獎自己唸，只會刷存在感」、「把林品彤的光彩搶走」。

本屆金馬女主角入圍者夏于喬，10年前與吳慷仁有過一段情，網友也特別注意到當介紹入圍者作品時，夏于喬的部分由林品彤講述，吳慷仁巧妙避開，提到「入圍的女主角都有共通點，就是渴望被理解」時，又正是由吳慷仁口中說出，不禁令人產生他借題傳達如今處境的聯想。不過吳慷仁介紹鍾雪瑩時，呼應去年得獎作品「富都青年」，致敬同為聾啞角色，特地在現場比粵語手語，雖是臨時決定出席，也足見其用心準備。

吳慷仁 入圍

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