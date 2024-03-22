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大S、汪小菲吵不完 翻婚禮舊帳 禮金張蘭全收走？

記者許晉榮、林怡秀／綜合報導
汪小菲(右)和大S情已逝，離婚後爭吵不斷。（本報資料照片）
汪小菲(右)和大S情已逝，離婚後爭吵不斷。（本報資料照片）

隱忍數年，台女星大S(徐熙媛)20日突發一紙聲明痛訴前夫汪小菲婚內出軌家暴，還欠她上億台幣債務，儘管汪小菲火速在微博反控她昏迷時也動手，但對出軌和欠錢則隻字未提，前婆婆張蘭提油救火回應，表示自己當初為大汪購置婚房，要大S吐出賣房所得的3億台幣，雙邊隔空交火，也讓過往種種的不堪全部浮上檯面。

新聞在網上全面炸開後，外界對於大S竟能在10年婚姻委曲求全，深感心疼，最終只留下「2死1重傷」的無奈悲嘆，身邊友人更是看了於心不忍，氣到發抖。據知情人士爆料，大S指控汪小菲「婚內出軌」，除了早握有諸多他與小三的不堪照片，汪更在借貸不還的情況，花大錢「投資小三」，且多次買要價不菲的名牌包贈小三，後來他常居北京少回台灣，也是為了陪小三，最終才讓大S心寒決定一刀兩斷，在2021年6月初首次向媒體表態要結束婚姻關係。

汪小菲疑感情不忠，多年來張蘭的隱形壓力，更是摧毀這段婚姻的利刃，知情人士透露，13年前大汪海南島大婚時，大S因為剛流產，身體尚未恢復，原打算取消婚禮，未料張蘭只顧「汪家顏面」，強逼大S死活都得走上紅毯，甚至拉高分貝對著S媽說：「我們家丟不起這個臉！熙媛怎樣扛都得扛去」。愛夫心切的大S最終妥協，強挺虛弱身軀披白紗完婚。

不僅如此，當時兩家人本言明不收禮，但最終賓客送上的禮金仍全數被張蘭拿走，徐家人也只能對張蘭行徑充耳不聞。

徐媽媽(左)與張蘭這對昔日親家，也因子女離婚而舊情不再。（本報資料照片）
徐媽媽(左)與張蘭這對昔日親家，也因子女離婚而舊情不再。（本報資料照片）

對此，S媽表示：「 我是嫁女兒，不是賣女兒，我家三個女兒結婚，我都是公開說不收禮金的。 至於你們聽到張蘭在三亞辦婚禮時私下收走賓客禮金的傳言，應該要去問張蘭本人，但我很清楚我一毛錢都沒有收」。

另外，大S發聲明痛訴前夫汪小菲出軌家暴，還欠她上億台幣的債務，前婆婆張蘭在直播間登場回應，表示自己當初為大汪購置婚房，要大S吐出賣房所得的3億台幣，並秀出手上的「證據」，網友譏諷「張蘭的證據：自己手敲的彩色word截圖，強有力的證據」，該條評論也登上熱評。

大S經紀人也對此回應，「現在已是AI世代，連影片都能造假了，更何況張蘭秀出的所謂證據是一張WORD檔。汪小菲欠徐熙媛的款項是有法院認證的，我已將法院查詢系統連結公布在大S工作室微博上，歡迎大家查詢」。

大S 汪小菲 徐熙媛

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