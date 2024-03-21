大S控孕期被汪小菲家暴 流產2次「10年婚姻2死1重傷」

大S（左）與汪小菲離婚後仍紛爭不斷。（取材自臉書）

大S （徐熙媛）和汪小菲 2021年底離婚，如今雖各自有對象，但兩人間的官司紛擾不斷，汪小菲曾在網上曬出大S消費明細，並在法庭上指大S在離婚前買奢侈品寄到南韓，引發揣測，大S昨終於正式反擊，她在聲明中表示離婚後確實曾刷卡洩憤，但她從未刷過汪小菲的卡買任何東西給現任老公具俊曄 ，更驚曝懷孕期間遭受汪小菲暴力相向。

本報系聯合報報導，大S表示，前婆婆張蘭造謠黑人陳建州因為政治理念不合對汪小菲動手，但事實的真相是汪小菲喝多了，動手推倒妹妹小S（徐熙娣），大著肚子的她試圖阻止，也被汪小菲推倒在地，「你抄起哈利波特精裝版砸向我，黑人出手固定你停止傷害我，他並沒有毆打你」。小S隨後也透過經紀人證實此事。

另外她收到大量汪小菲婚內出軌的照片，以及張蘭早知小三張穎穎的存在，卻還勸她別離婚，種種原因讓她忍不住刷汪小菲的卡洩憤，如今想來她也覺得可笑，「因為我借你、付出在你身上的多更多，刷你的卡，花的卻是我自己辛苦賺來的錢。」她證實汪小菲還欠她人民幣1600萬（約222.3萬美元）和港幣1000萬（約127.8萬美元），共破億台幣的債務，並嘆十年婚姻二死一重傷，因為她在婚姻中流產過兩次，為了生兒子她還在鬼門關前走一回，最後向汪小菲喊話：「從這一秒起，你是鏡花水月，而我，只走花路。」不願再繼續糾纏。

不過汪小菲也在微博發文反擊，他表示自己從未對大小S動粗，只有在極其憤怒時推過小S，「你說我對妳動手，事實是在妳產生幻覺的時候，妳用刀、用高爾夫球桿、用紅酒瓶打我！證據都有，也有證人，妳清醒後說妳忘了，把我看成妳爸了，我也從來沒說過妳一句不對」。他並秀出物流單單據，懷疑大S在離婚前就已和具俊曄聯絡上，不過對於大S指他欠債和出軌，汪小菲則隻字未提，似乎間接承認指控。網友也留言：「別扯那麼多，你是不是出軌」、「想表達什麼？沒出軌還沒家暴？」看來兩人間的戰火，短期內恐難熄。

搜狐娛樂報導，汪小菲母親張蘭21日凌晨在社交平台上發布一條視頻，回應大S及汪小菲的家庭事件，並配文稱：「謠言止於智者，希望世間充滿正能量。」

張蘭還在視頻結尾附上了時序圖，透露大S在提離婚協議期間曾說過不會再婚。最後，張蘭留下結論稱，大S與具俊曄在前婚姻關係存續期間即有來往，二人在南韓結婚登記的時間是在大陸離婚登記之前！她還表示大S送給具俊曄的物品是向S Hotel報帳，涉及不當得利及可能刑責。