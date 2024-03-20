大S媽：汪小菲還欠徐熙媛1.7億台幣 連共同戶頭8000萬也領走

汪小菲涉洩露大S個資，被依違反個資法起訴。(記者王聖藜／攝影)

台灣藝人大S (徐熙媛)前夫汪小菲 在微博公布兩人離婚協議書，洩露大S銀行帳戶、地址，被依違反個資法起訴。台北地院日前傳喚汪出庭，汪稱，大S與他離婚的前四個月，透過他司機、員工寄1200萬元新台幣(約37.7萬美元)奢侈品到南韓「我不知道為什麼？」另外，大S媽媽(S媽)表示，汪小菲還欠大S上億債務，金額高達1.7億元，連共同戶頭8000萬元也領走。

當天，大S選擇不出庭，法官開庭後諭知候核辦。關於汪小菲法庭中的爆料是否與大S後來再嫁南韓藝人「酷龍」有關，汪的隨行人員說，「沒有要再受訪喔」。

汪小菲出庭時否認犯罪，告訴法官沒有要公布舊家地址、大S銀行帳戶的意圖。2022年12月3日因大S在社群媒體先公布他的財務往來，還捏造房子貸款 不是他付的，因為不是事實已損害他的尊嚴，才選擇反應。

汪小菲說，他深愛家庭，往返兩岸幾百次，要讓家庭過更好的生活，買房、裝潢、添購家具共花費3億2000萬元，離婚後的一年多時間內，從支付家用，派司機接送與付生活費，小到電影票與鉛筆等，他共花了5000萬元。

汪小菲說，他公布的銀行帳戶不是大S在使用的，帳戶是為了付房屋尾款、貸款，全部的資金往來都是他在支用，沒有動機及目的侵犯大S的權益，公布資訊只是為了證實自己的清白而已。

另據鏡週刊報導，S媽日前表示，自己目前還是S Hotel的保證人，意即若汪小菲繳不出S Hotel的房租，S媽必須負責。而大S和汪小菲離婚後，S媽屢次請汪小菲撤掉她的保證人身分，但汪小菲始終沒有付諸行動。有時候房租拖延繳納，自己就會收到存證信函。

S媽也證實，汪小菲至今仍積欠大S上億債務，金額高達1.7億元，當年汪小菲在台灣創業，因資金不流通，她和大S母女倆便自掏腰包助他一臂之力。