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48歲凍齡女星不婚不生滿臉痘花 茹素求醫竟「吃錯了」

記者陳慧貞／專訪
48歲蔡燦得出道超過40年，凍齡美貌依舊。（圖／Asa's agency提供）
48歲蔡燦得出道超過40年，凍齡美貌依舊。（圖／Asa's agency提供）

48歲女星蔡燦得出道超過40年，凍齡甜美的臉龐，至今仍宛如少女，但她卻曾因茹素10多年，只吃蔬菜和澱粉，導致整整1年「滿臉是痘花」，求助中醫後才發現「吃素吃錯了」，近來她特別注重養生，改變飲食習慣加運動，不但膚質變得晶瑩剔透，身材也變得更窈窕，4個月內從54公斤瘦到48公斤，減重6公斤。

擁有演員、作家、主持人等多重身分的蔡燦得，與導演男友情牽19年不婚不生，擁有絕對的生活自由自在，過去主持廣播節目時，下午累到完全無法動，傍晚小睡一下即可，甚至可以好幾天不睡覺都沒關係，但隨著年紀增長，前年初她開始覺得身體不對勁，因媽媽家族有糖尿病病史，她一度懷疑自己是否也有糖尿病，幸好抽血檢查是正常，但看中醫把脈，才發現氣血在這兩年急速消失，病因竟來自於她茹素習慣。

事實上，蔡燦得過去就曾茹素10多年，一度因臉上突然冒痘，接著滿臉是痘花，拖了1年看中醫，才發現原來她吃素但不均衡，只吃蔬菜、澱粉，而缺乏蛋白質，結果吃生菜沙拉太生冷造成虛胖和水腫， 於是她改進部分葷食，直到狀況改善，現在的她除了最愛的蔬菜，也會吃白肉、雞胸肉、蛋和海鮮，最重要的是一定要吃白米飯，「白米可以去濕，盡可能無麩質飲食，還可以治肩頸酸痛，吃1個月一定會很有感覺，我只吃1周就有感覺。」

除了改變飲食習慣，蔡燦得坦言，2018年底腰受傷、尾脊第5節壓迫，使得她走路、演戲都要綁腰帶，她又拖了1 年，直到聽竇智孔說有朋友也有同樣毛病，結果最後身體癱瘓，她嚇到趕緊去看醫生，差點就要開刀復健。這幾年蔡燦得喜歡走路、瑜伽、跑步、重訓，最近還迷上拳擊運動，她笑稱自己坐不住，只要梳化時間超過40分鐘，就要站起來走動，透過運動找回健康和活力。

蔡燦得在舞台劇「四姊妹」的演出。（圖／Asa's agency提供）
蔡燦得在舞台劇「四姊妹」的演出。（圖／Asa's agency提供）
蔡燦得外表凍齡，一身運動勁裝宛如少女。（圖／Asa's agency提供）
蔡燦得外表凍齡，一身運動勁裝宛如少女。（圖／Asa's agency提供）
蔡燦得最近迷上拳擊運動。（圖／Asa's agency提供）
蔡燦得最近迷上拳擊運動。（圖／Asa's agency提供）

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