48歲凍齡女星不婚不生滿臉痘花 茹素求醫竟「吃錯了」

48歲蔡燦得出道超過40年，凍齡美貌依舊。（圖／Asa's agency提供）

48歲女星蔡燦得出道超過40年，凍齡甜美的臉龐，至今仍宛如少女，但她卻曾因茹素10多年，只吃蔬菜和澱粉，導致整整1年「滿臉是痘花」，求助中醫後才發現「吃素吃錯了」，近來她特別注重養生，改變飲食習慣加運動，不但膚質變得晶瑩剔透，身材也變得更窈窕，4個月內從54公斤瘦到48公斤，減重 6公斤。

擁有演員、作家、主持人等多重身分的蔡燦得，與導演男友情牽19年不婚不生，擁有絕對的生活自由自在，過去主持廣播節目時，下午累到完全無法動，傍晚小睡一下即可，甚至可以好幾天不睡覺都沒關係，但隨著年紀增長，前年初她開始覺得身體不對勁，因媽媽家族有糖尿病病史，她一度懷疑自己是否也有糖尿病，幸好抽血檢查是正常，但看中醫把脈，才發現氣血在這兩年急速消失，病因竟來自於她茹素習慣。

事實上，蔡燦得過去就曾茹素10多年，一度因臉上突然冒痘，接著滿臉是痘花，拖了1年看中醫，才發現原來她吃素但不均衡，只吃蔬菜、澱粉，而缺乏蛋白質，結果吃生菜沙拉太生冷造成虛胖和水腫， 於是她改進部分葷食，直到狀況改善，現在的她除了最愛的蔬菜，也會吃白肉、雞胸肉、蛋和海鮮，最重要的是一定要吃白米飯，「白米可以去濕，盡可能無麩質飲食，還可以治肩頸酸痛，吃1個月一定會很有感覺，我只吃1周就有感覺。」