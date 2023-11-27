李安打氣失落影帝 王柏傑暴哭：他是我貴人

王柏傑(左)雖落敗，仍獲得李安的安慰。(記者吳致碩／攝影)

金馬60典禮後，評審團主席李安照慣例前往所有慶功宴，向劇組鼓勵、打氣，對於失落影帝的四位男神，他讚賞「關於我和鬼變成家人的那件事」許光漢 與林柏宏：「男人味與演技都出來了。」也對「周處除三害」阮經天表示：「角色特別突出，台灣真的出小生。」還向合作過的「疫起」王柏傑獻上祝福：「加油，有一天獎會是你的。」

每次李安返台出席金馬活動，都會盡可能與所有劇組的人員碰面、致意，他看到過去眼中還像小孩的許光漢與林柏宏，在「鬼家人」更成熟、有味道，稱讚他們：「有點從小孩變男人的感覺，幾年沒見，突然Man Up。」還笑言在片中大秀翹臀的許光漢「肌肉 都練出來了」。許光漢首度角逐金馬影帝雖未獲獎，心情一直很愉悅，坦言「爽到想罵髒話」，而林柏宏則是趁著典禮空檔一直在吃，不然血糖 會太低。

沒有再度稱帝的阮經天，並沒有沮喪，也在典禮上見到好多想合作的電影人，還有很多想拍的故事，認為這趟旅程已很足夠。李安表示久未見到他，就有很突出的角色，欣喜台灣優秀小生輩出，充滿好氣象、很欣慰。