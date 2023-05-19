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洪榮宏專輯封面照 撞臉五月天阿信

記者梅衍儂／綜合報導
洪榮宏(左)與老婆張瀞云一起出席發片記者會。（記者李政龍／攝影）
洪榮宏(左)與老婆張瀞云一起出席發片記者會。（記者李政龍／攝影）

台灣歌手洪榮宏出道50周年，推出新專輯「你愛聽的彼首歌」，日前記者會上與愛妻「小鄧麗君」張瀞云幸福對唱新歌「我的寶貝」，日前張瀞云自曝肝臟有腫瘤，幸好檢查後是良性，洪榮宏表示心中的大石終於放下，「但我們夫妻的健檢報告也同時出爐，血脂、血糖都超標，心情像洗三溫暖。」

洪榮宏說自己有胃食道逆流舊疾，不能吃太多澱粉，要多攝取蛋白質，他在外演出常常以肉為主食，但吃太多膽固醇又過高；而他血糖偏高，差一點就達到糖尿病的標準，最近靠多運動、日走1萬步保養身體。至於張瀞云，「醫生只說要半年定期回去檢查，不需要吃藥、開刀，如果之後繼續長大再來評估。」

洪榮宏專輯封面照片被說撞臉五月天阿信，洪榮宏笑而未答，張瀞云則說：「好多年來都有人這樣說，因為我對阿信不熟，我覺得阿信像洪榮宏。」夫妻倆十分恩愛，經營農場種菜、養雞，享受大自然生活。

除了老婆現身力挺，他的好友「警察歌手」林宏銘也站台與洪榮宏對唱「永遠的兄弟」，而林宏銘另一個身分是張秀卿的前夫，洪榮宏在台上說：「他以前老婆就是我的好朋友張秀卿。」林宏銘笑容略顯尷尬。

血糖 警察 糖尿病

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