陳浩民夫婦杜拜歷劫報平安 稱航班與導彈擦肩 機上急留遺言

陳浩民夫婦直播報平安。（取材自新民晚報）

美國聯手以色列對伊朗展開軍事行動引發伊朗報復，杜拜機場及當地也被波及。當時正在杜拜旅遊的香港男星陳浩民與妻子蔣麗莎一度傳出滯留。3月4日中午，蔣麗莎發視頻報平安，不過稱他們所住酒店距離3日晚醒被自殺式無人機攻擊的爆炸點不到1.3公里；他們後來成功撤離坐上往香港的飛機，還在空中與導彈擦肩而過，夫妻驚恐之餘，在機上寫了遺言，銀行密碼也發給了孩子，以防萬一。

據紅網報導，3月4日中午，蔣麗莎發視頻稱：3日晚自殺式無人機在頭頂低空飛行，伴隨著戰鬥機的轟鳴，把寧靜的夜晚撕扯成一道道巨大的傷口，被襲擊的爆炸點離我們的酒店不到1.3公里，不足3分鐘的路程。4日凌晨4點多，天還沒有完全亮，我們也進行了撤離，現在在趕往機場的路上，希望一切順利，感恩大家的關心。

上述視頻顯示，夜晚的窗外，不遠處冒出滾滾黑煙和烈火，地圖上蔣麗莎居住的酒店，距離美國駐杜拜總領事館3分鐘1.2公里。其還稱3月3日晚，杜拜美國領事館附近被炸。她分享的畫面顯示，還有遊客從酒店撤離的場景，她和陳浩民也因擔心高樓層不易逃生，夫妻倆臨時搬到2樓避險。

陳浩民所拍攝距他們僅約1公里遠的空襲爆炸現場。（取材自紅網／圖源：當事人社交帳號）

爆炸發生後，陳浩民、蔣麗莎和同行的父母一家四口4日清晨4時許緊急整理行李，驅車前往杜拜機場。歷經奔波，終於平安抵達香港，蔣麗莎下機後隨即開直播報平安。

她還表示，飛行過程看似平穩，但落地後才得知該航班在空中曾與導彈擦肩而過，讓她背脊發涼。出於安全考量，當天航班是第一班也是最後一班飛離中東飛往香港的航班，後續航班預計最快7日才能恢復。

陳浩民感慨此次能順利返港「很幸運」，強調並無特權，稱機票是老婆「神仙手」半夜不斷刷新網頁才搶到的，每張約11000人民幣，還稱在飛機上已將遺言、銀行卡密碼等信息發給了孩子，以防萬一。並稱這次出國主要是洽談工作，沒有帶四個孩子。

「平時說和平珍貴都只是口號，只有身臨其境才會有深刻的共情。」蔣麗莎在返港後的直播上說，這次經歷感覺像做了一場夢。陳浩民說自己是個比較悲觀的人，這次遇事有點焦慮。蔣麗莎說，通宵沒睡買到了機票，凌晨4點多起來趕往杜拜機場，只在飛機上睡了2個小時，這些天來嚴重上火，臉上長包，口腔潰瘍。不管怎樣，總算是幸運回來了，直到踏上祖國土地的那一刻，才敢報平安。

公開資料顯示，56歲的陳浩民為香港影視男演員、歌手，40歲的蔣麗莎為模特，兩人於2011年在湖南長沙登記結婚，育有三女一子。