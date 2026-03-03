Angelababy離婚4年爆新戀情 秘戀香港小鮮肉「地下情不見光」

Angelababy離婚後感情世界很神秘。(摘自Angelababy微博)

中國女星Angelababy （楊穎）2015年與黃曉明 舉辦盛大婚禮，兩人於2022年宣布離婚，消息震撼外界。離婚後，Angelababy一度捲入封殺風波，事業陷入低潮，直到去年才逐步解禁、回歸螢光幕。隨著工作步上軌道，近日再傳出她疑似已有新戀情。

中國狗仔「劉大錘」日前在直播中被網友問及「Angelababy離婚後是否談過戀愛」時，語帶肯定回應：「談過、談過，因為我們之前在橫店拍到過一次。」不過他也指出，當時女方工作人員否認戀情，強調「我姊單身」，讓他忍不住在直播中吐槽。

此外，另一名狗仔也爆料，聽聞Angelababy離婚後曾傳出多段緋聞，「應該是在香港有一位年紀比她小的男友」，但坦言至今仍未拍到實質畫面作為證據。他進一步表示，Angelababy目前事業重心已轉往香港，鮮少在中國大陸公開露面，也增加了跟拍難度。

消息曝光後，引發網友熱議。有粉絲表示支持，「離婚後有自己的感情生活很正常」、「希望她幸福就好」；也有人質疑狗仔刻意炒作話題，「感覺又在編故事」、「為什麼總是拿她的私生活做文章」。對於戀情傳聞，Angelababy方面尚未正面回應。