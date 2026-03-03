三級片豔星林雅詩失婚0收入 找工作被騷擾收不雅照

香港女星林雅詩找工作，卻一直遇到假合作、真騷擾的荒謬情況。(取材自微博)

現年47歲的香港 女星林雅詩近年為生活奔波，頻頻透過社群平台公開求工作，卻屢屢遇上假合作、真騷擾的荒謬情況，讓她情緒失控、忍不住飆髒話發洩心中不滿。

林雅詩早年曾參選港姐落選，隨後接拍「邪教檔案之末日風暴」、「偷窺無罪」等多部三級片走紅，合作男星包括古天樂、吳彥祖，一度成為話題人物，也主持過成人頻道節目。2005年她結婚生子後淡出演藝圈，原以為能回歸家庭，卻因前夫外遇導致婚姻破裂，離婚後為了撐起家計，重返幕前拍寫真、接工作維生。

感情路不順的她，之後與經紀人男友馬天樂交往，卻再度因對方偷吃，最終分手收場，成為獨自扶養兒子的單親媽媽。前年她帶著兒子移居英國，希望重新開始新生活，她投出30多封履歷，連洗碗等工作都願意嘗試，卻始終未能找到，只好無奈返回香港發展。

回到香港後，林雅詩持續在社群平台表態「工作檔期全面開放」，盼能爭取演出與合作機會，卻發現現實遠比想像殘酷。她曾透露，景氣低迷、工作難找，不僅酬勞被壓得極低，還頻頻有人假借談合作之名接近她，實際上卻是言語甚至行為騷擾，讓她相當憤怒。她更曾爆料，有人傳送不雅露體照，封鎖後對方竟再換帳號騷擾，令她痛批：「不要再欺負我一個女生了！」

沒想到類似狀況近日再度發生。林雅詩在Instagram發文控訴，有人一開始假裝誠意十足地談合作，連條件與酬勞都談妥，直到她要求先支付訂金，對方卻立刻消失。她氣憤點名對方，這種行為根本是在戲弄人，怒嗆：「到底是真的要找人工作，還是只是拿工作當藉口聊天？你記住，這世界上是有報應的！」