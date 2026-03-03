我的頻道

曼達尼推西皇后區開發 川普「有興趣」 皇后區民代審慎樂觀

紐約生存手冊╱紐約州中低收家庭 可省數百元能源費

「夜王」刷新多項紀錄 … 黃子華「票房毒藥變靈藥」走了20年

娛樂新聞組／綜合報導
黃子華憑藉電影「夜王」再創事業高峰。(取材自微博)
黃子華憑藉電影「夜王」再創事業高峰。(取材自微博)

香港開年重量級電影「夜王」由香港首部破億電影「毒舌大狀」導演吳煒倫執導，更率領原班人馬全力打造新作。由票房天王黃子華與華語天后鄭秀文強強聯手，在香港上映以來，不斷刷新香港電影史上的多項票房紀錄。曾經被視作「票房毒藥」的黃子華，蛻變為「票房靈藥」的20年逆襲之路，引發話題。

「夜王」正式上映後氣勢強勁，打破今年1月「尋秦記」創下的首周上映票房紀錄，以高達4876萬港元，刷新紀錄，上映13天，更極速衝破7000萬港幣大關，登上香港十大華語電影票房的第7名。

其中，男主角黃子華堪稱近年「票房靈藥」，在電影業低迷情況下，仍憑「毒舌大狀」、「破．地獄」兩部票房過億的電影，創下紀錄，至今仍是香港歷年來票房第一及第二位的港產片，「夜王」更是屢破紀錄。

但其實，黃子華曾有過很長的一段時間是「票房毒藥」。他編劇及主演的「人生得意衰盡歡」，集結劉青雲、李麗珍，但當年票房只拿下5.1萬港幣；自編自導自演的「一蚊雞保鑣」，也只拿下約20萬港幣票房。2020年，黃子華為了拍「乜代宗師」不惜賣房，儘管票房還不錯，口碑卻不佳，甚至被指是「爛片」。

黃子華在廣州出席「夜王」謝票活動時，曾提及當年是「票房毒藥」、20年沒劇拍，到60歲才成功翻身的心路歷程，藉此勉勵觀眾，「人生是走一步看一步，不用懷抱太多希望，也不必絕望，可能藍天，就在眼前」。

香港

薛之謙遭前任李雨桐實名舉報「重婚罪」… 最後她竟改口「開玩笑」

