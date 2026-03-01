「想生了」？看黃子華裸身上鏡 鄭秀文直呼想流口水

我的頻道

記者廖福生╱綜合報導
鄭秀文(左)、黃子華合演的香港賀歲片「夜王」票房大賣，女方更大讚男方身材有看頭。(圖／華映娛樂提供)
鄭秀文(左)、黃子華合演的香港賀歲片「夜王」票房大賣，女方更大讚男方身材有看頭。(圖／華映娛樂提供)

由鄭秀文、黃子華合演的香港賀歲片「夜王」，上映票房破5500萬港幣(約705.6萬美元)，日前導演吳煒倫率演員群黃子華、鄭秀文、王丹妮、盧鎮業一同受訪，現年53歲的鄭秀文更鬆口曾有過生兒育女的打算。

鄭秀文與黃子華在片中有小孩，但現實生活中，鄭秀文2013年與許志安婚後至今膝下無子。她坦言年輕時，一度想要生孩子，還好最後沒有：「因為我的個性如果有孩子，會很糟糕，我連自己都管不好，現在的生活狀態滿適合我的。」

黃子華則在一旁笑說，若有兒子一定把他打死，「我自己是男生我知道，男孩子很頑皮」；不過若生女兒，他會放在手上寵，「女孩子我一定疼死，我是很偏心的」。

片中鄭秀文與黃子華有精采對罵戲，黃子華更半裸演出，他坦言，拍攝時沒有太多NG，因為自己沒穿衣服「很尷尬」。對於黃子華的精壯身材，鄭秀文笑說，黃子華脫衣服的那一剎那，讓人想流口水，她直呼：「很可以呀！」

鄭秀文在片中扮演霸氣女總裁，為了保住夜總會傾家蕩產，她指現實生活中，對於工作和家庭都是「all in」對待，「我的個性就是，對人對事都是100%」。

片中的黃子華重情重義，他笑說現實生活中，自己不僅有情還有義：「我每天都在做情義的事情，但不好說，我是情義分不開的人。」

