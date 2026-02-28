觀影說劇／黃景瑜攜手關曉彤 「歲月有情時」掀回憶殺

黃景瑜(右)、關曉彤在「歲月有情時」中穿起高中校服。(取材自微博)

2026馬年新春，從「好好的時光」裡的重組家庭溫情，到「純真年代的愛情」裡的青澀愛戀，再到「歲月有情時」中的熱血堅守，三部年代劇都在書寫平凡人的奮鬥與堅守，引起不少觀眾共鳴。其中，由黃景瑜、關曉彤、徐若晗、王天辰主演的「歲月有情時」，被讚溫暖人情味比愛情更好看。

「歲月有情時」改編自潘一擲的小說「子弟」，以20世紀90年代東北鐵 城工業轉型為背景，講述「張小滿」（黃景瑜飾演）、「嚴曉丹」（關曉彤飾演）和「夏雷」（王天辰飾演）三位「廠礦子弟」隨著工廠沒落，遠赴他鄉謀生，最終重返故鄉投身建設的成長歷程，三人從朋友到戀人，最後成為沒有血緣的親人。

一向演出硬漢軍警等角色的黃景瑜，在「歲月有情時」中罕見穿起校服演繹高中生，但被調侃「像偷穿小孩衣服的保安」，還有人質疑「瘦弱少年+被校霸欺負」設定太違和。不過，他在第四集「奶奶葬禮哭戲」中，展現三重情緒遞進的演技，獲讚「生活化演技落地」。

而關曉彤素顏工裝造型獲讚「年代劇適配度滿分」，潑水護友的颯爽、追警車連喊十聲「小滿」的嘶啞戲立住「虎妞」人設。

該劇精準復刻90年代東北廠區生活，透過1比1實地搭建、1400件老物件及公共澡堂、糧票制度等生活化場景，觸發觀眾集體懷舊，有東北觀眾直言，「瞬間穿回童年」，還有人大讚工廠食堂的鋁飯盒、紅磚家屬樓等細節相當接地氣。

年代劇之所以能成為優勢、長久受歡迎，在於它能跨越時空，讓每一代人都能在其中找到情感共鳴，讀懂歲月的厚重。年代劇能成為新春合家歡熱門，核心在於其扎根平凡、連接代際。它不僅是長輩的懷舊載體，更是年輕人讀懂父輩的窗口。