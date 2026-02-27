雙胞胎女兒被偷拍PO網 謝娜罕見動怒 用68個驚嘆號譴責

謝娜孩子照片被八卦自媒體曝光，她在社群平台罕見動怒發聲。（取材自微博）

大陸女星謝娜近日在社群平台罕見動怒發聲，連用68個驚嘆號強調：「懇請不要再將鏡頭對準未成年孩子！她們需要的是安靜正常的學習與生活！請守住邊界保護未成年人的隱私和成長環境！」語氣強烈，引發外界關注。

事件起因於當天稍早，有八卦自媒體在微博 曝光謝娜與孩子同行的影片。據悉，謝娜當天陪同8歲雙胞胎女兒外出上課，前往培訓機構途中遭人跟拍，相關畫面隨後在網路流傳。謝娜發現後隨即透過微博表達不滿，以大量驚嘆號分隔文字，罕見以強硬態度呼籲外界停止拍攝未成年人。

她在文中寫道，孩子需要的是安靜且正常的學習與生活環境，並希望外界守住邊界，保護未成年人的隱私與成長空間。貼文曝光後，許多網友在留言區力挺，直言「請不要把鏡頭對準未成年人，這是為了流量不擇手段」、「刪掉！」認為既然家長未主動公開孩子樣貌，就應尊重其保護孩子的選擇。

謝娜的育兒方式也引起網友關注。有人注意到她替雙胞胎女兒穿上同款不同色的外套，認為此舉可避免孩子產生心理落差，符合她重視公平的原則；也有人提醒應留意個別差異，避免過度強調一致而忽略個性發展。不過謝娜過去曾提到，雙胞胎性格本就不同，一個喜歡講故事，一個喜歡唱歌，她會尊重孩子的特點與興趣。