我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

雙胞胎女兒被偷拍PO網 謝娜罕見動怒 用68個驚嘆號譴責

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
謝娜孩子照片被八卦自媒體曝光，她在社群平台罕見動怒發聲。（取材自微博）
謝娜孩子照片被八卦自媒體曝光，她在社群平台罕見動怒發聲。（取材自微博）

大陸女星謝娜近日在社群平台罕見動怒發聲，連用68個驚嘆號強調：「懇請不要再將鏡頭對準未成年孩子！她們需要的是安靜正常的學習與生活！請守住邊界保護未成年人的隱私和成長環境！」語氣強烈，引發外界關注。

事件起因於當天稍早，有八卦自媒體在微博曝光謝娜與孩子同行的影片。據悉，謝娜當天陪同8歲雙胞胎女兒外出上課，前往培訓機構途中遭人跟拍，相關畫面隨後在網路流傳。謝娜發現後隨即透過微博表達不滿，以大量驚嘆號分隔文字，罕見以強硬態度呼籲外界停止拍攝未成年人。

她在文中寫道，孩子需要的是安靜且正常的學習與生活環境，並希望外界守住邊界，保護未成年人的隱私與成長空間。貼文曝光後，許多網友在留言區力挺，直言「請不要把鏡頭對準未成年人，這是為了流量不擇手段」、「刪掉！」認為既然家長未主動公開孩子樣貌，就應尊重其保護孩子的選擇。

謝娜的育兒方式也引起網友關注。有人注意到她替雙胞胎女兒穿上同款不同色的外套，認為此舉可避免孩子產生心理落差，符合她重視公平的原則；也有人提醒應留意個別差異，避免過度強調一致而忽略個性發展。不過謝娜過去曾提到，雙胞胎性格本就不同，一個喜歡講故事，一個喜歡唱歌，她會尊重孩子的特點與興趣。

世報陪您半世紀

微博

上一則

李千娜捲「世紀血案」爭議1個月 提告要求「刪除全部畫面」

下一則

SJ神童自曝媽媽狂要錢還被人詐騙 已與父母斷絕聯絡

延伸閱讀

台「蘿莉控」淫醫涉偷拍大量未成年病患私密照 遭求重刑

台「蘿莉控」淫醫涉偷拍大量未成年病患私密照 遭求重刑
AI晶片Feynman將於Nvidia GTC大會亮相 全球首款採用台積電1.6奈米製程

AI晶片Feynman將於Nvidia GTC大會亮相 全球首款採用台積電1.6奈米製程
謝娜怒了…雙胞胎女兒被偷拍PO網 用68個感嘆號發文譴責

謝娜怒了…雙胞胎女兒被偷拍PO網 用68個感嘆號發文譴責
「世紀血案」選被害雙胞胎冥誕慶祝 他怒：影視產業之恥

「世紀血案」選被害雙胞胎冥誕慶祝 他怒：影視產業之恥

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤