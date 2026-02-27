我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞將主持安理會會議 創國家領袖配偶首例

「少女時代」成員閃婚 男方經紀公司證實：已登記

走過婚變危機…洪欣穿低胸背心戶外商演 「凍到表情僵硬」

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洪欣穿低胸背心加短裙在戶外商演。(取材自微博)
洪欣穿低胸背心加短裙在戶外商演。(取材自微博)

55歲香港女星洪欣與小10歲大陸男星張丹峰結婚10多年，一度鬧出婚變，走過風波後，多次被拍到一同出遊，重組家庭情感紐帶。不過，春節期間，洪欣被拍到在福建商演，寒風中只穿了低胸背心搭配短裙，展現好身材的同時，也引起網友感嘆「錢不好賺」。

香港01報導，近日洪欣與陶大宇一同現身福建福清市，在某高級住宅項目進行商演活動，有網友在社交平台分享了有關片段，從影片中可見，當日在10度左右氣溫之下，洪欣只穿了吊帶絲絨低胸背心，搭配黑白花紋短裙，對比台下民眾和工作人員穿著厚實的大衣或羽絨外套，洪欣的穿著顯得相當單薄。

在台上獻唱時，洪欣雖然面露微笑，但表情藏不住的僵硬，且不時以雙手抱胸，網友猜測應該是天氣太冷了。有人大讚她敬業精神可嘉，但亦為她感到心疼，甚至感嘆「錢不好賺」。

據報導，洪欣年輕時顏值極高，五官精緻加上驕人身材，甚至傳出連「大美人」李嘉欣都曾和她而爭風吃醋。近年她雖已淡出螢光幕，但仍不時都會更新社交平台，分享近況，偶爾也會接一些品牌或商演活動，保持人氣。

世報陪您半世紀

香港 春節

上一則

相知相惜近40年 劉嘉玲揭婚姻真相：和梁朝偉關係像「放風箏」

下一則

少女時代Tiffany閃婚 卞耀漢經紀公司證實：第一時間與粉絲分享喜訊

延伸閱讀

曾2度原諒外遇偷吃…李心潔大馬過年不見老公 又傳婚變

曾2度原諒外遇偷吃…李心潔大馬過年不見老公 又傳婚變
凍齡玉女婚變陷憂鬱 揪心內幕全說了

凍齡玉女婚變陷憂鬱 揪心內幕全說了
福建初中生扶自摔老人被索賠22萬 輿論發酵後…已撤訴

福建初中生扶自摔老人被索賠22萬 輿論發酵後…已撤訴
福建女孩扶起騎車摔倒老人 遭索賠人民幣22萬纏訟近1年

福建女孩扶起騎車摔倒老人 遭索賠人民幣22萬纏訟近1年

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴