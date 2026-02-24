遲不進劇組原因曝光 趙露思：「再出錯這輩子不拍戲」

趙露思親自揭露「遲遲不進劇組」原因。（取材自微博）

女星趙露思 近年憑藉「星漢燦爛」、「偷偷藏不住」等劇躍升頂流，但自去年底以來，粉絲對於她遲遲未進入新劇組感到焦慮。對此，趙露思日前在過年期間的直播中首度正面回應，直言對劇本打磨的要求極高，不願為了「趕工」而毀掉對演戲的熱忱。

噓！星聞報導，趙露思春節 直播中，被網友追問何時進組，她則在直播中語重心長地表示：「拍戲其實沒有大家想像中那麼簡單。」她透露，目前正處於劇本的深度打磨階段，對於作品的選擇非常謹慎。

趙露思坦言：「如果我很著急地進了一個劇組，結果各方面又出問題，我真的受不了，我這輩子將不會再拍戲。」她強調，自己無法允許同樣的遺憾發生第二次，因此寧可放慢腳步，也要確保下一個作品的品質。這番話展現了她對演員職業的敬畏，也讓粉絲感到既心疼又敬佩。

有趣的是，趙露思在直播中也展現了私下可愛的一面。她提到過年領到了媽媽和外婆的紅包，卻直言要「立刻花掉」。她笑稱自己小時候有「紅包PTSD」，總覺得紅包只要留下來就會被大人拿走，因此養成了「當天的錢當天花」的習慣，甚至還幽默地喊話合作方：「以後品牌、劇組都給我日結（工資）」。

另外，趙露思經紀人李登科也在直播中，罕見分享了趙露思在成都家中的辦公模式，稱其效率之高、氣場之強，簡直像是一位「女王」。

李登科在直播中透露，趙露思在成都居家辦公時，展現了極其有序且高效的一面。據合作方的品牌負責人形容，趙露思每天大約中午起床，下午便開始密集的辦公行程。

「她在家裡就像女王一樣，品牌方、劇組、合作夥伴一波一波地進來見她。」李登科描述，趙露思處理事務乾脆利落，聽取匯報後，若確認沒問題便會直接指示「下一個」，這種如「接見聽政」般的辦公節奏，讓在場人員無不對她的果斷與決策力感到震驚。