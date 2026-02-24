我的頻道

謝霆鋒深圳宣傳「鏢人」 聽到民眾喊這個名字…下一秒笑場了

娛樂新聞組／即時報導
由袁和平執導、吳京監製兼主演的賀歲電影「鏢人：風起大漠」在大年初一上映以來，票房持續上揚，正式突破8億，成功超越「射雕英雄傳：俠之大者」，頂登中國影武俠片票房冠軍。該片演員之一的謝霆鋒，近日現身深圳宣傳，而聽見圍觀民眾高喊天后王菲名字時，他突然害羞笑場，自然流露的反應甜翻一票網友。

香港01報導，從網上曝光的影片可見，染了一頭金髮、身穿電影「鏢人」宣傳服的謝霆鋒，帥氣現身深圳作宣傳，引來大批粉絲追星。在行走時，有民眾向他高喊「王菲」，沒想到，謝霆鋒當場忍不住害羞笑了起來，自然流露出的靦腆笑容，讓不少網友直呼，「太甜了」、「真愛藏不住」、「感受到他與王菲的幸福感」。

其實，謝霆鋒不是第一次被捕捉到面對王菲相關話題時，就會出現抿嘴偷笑、耳根泛紅、眼神躲閃等微表情，「真情流露」的反應，被解讀是自然流露的生理反應。

謝霆鋒與王菲在2014年「世紀復合」，至今已穩定交往逾10年時間。但這些年來，他們曾傳出分手，但分手傳聞屢屢不攻自破。例如2020年兩人傳出分手，但之後他們就被媒體到謝霆鋒在王菲家過夜；2021年二人亦被拍到一起參加朋友聚餐，飯後兩人牽手走出餐廳；2023年則被拍到牽手現身北京機場等，感情看來相當穩定。

王菲 謝霆鋒 香港

