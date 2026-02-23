加起來260歲…電影「鏢人」最大彩蛋 3武俠前輩同框

81歲的袁和平(左起)、91歲的張鑫炎、88歲的吳彬堪稱華語武俠電影「活化石」。(取材自微博)

2026年春節 檔總票房據統計已超50億（人民幣，下同，約7.2億美元），作為檔期唯一武俠動作大片，「鏢人」上映後口碑與熱度持續走高，目前已突破6.8億。海外口碑上，「鏢人」拿下爛番茄91%、爆米花98%高評價，豆瓣開分則是7.5。不過，片中最催淚的鏡頭還是片尾中，三個站在大漠風沙中，自嘲「老了不中用了」的老人。

由袁和平執導，吳京、謝霆鋒主演，李連杰 重返武俠銀幕的「鏢人」，改編自同名漫畫，以大漠鏢客刀馬的生死護鏢之路為核心，在新疆戈壁沙漠等實地拍攝，打造出風、沙、火、雪多重場景的硬核武打對決。其中最令人驚喜的重頭戲之一是開篇不久，吳京、張晉與功夫皇帝李連杰的二對一打鬥。

而觀眾公認最大彩蛋則出現在片尾，袁和平、張鑫炎、吳彬三位華語武俠電影前輩的同框亮相。對武俠片迷而言，這個畫面比正片打戲更戳淚點，還有人驚呼是「活化石同框」。

三個加起來260歲的老人分別是，81歲的袁和平、91歲的張鑫炎、88歲的吳彬。

畫面中，袁和平身背酒葫蘆，致敬其父袁小田在「醉拳」中的經典乞丐造型，象徵武俠世家的血脈傳承；手持拐杖的張鑫炎則是1982年「少林寺」導演，他發掘了李連杰，推動華語武俠電影走向大眾；懷抱長劍的吳彬，則是李連杰、吳京、甄子丹 的師父，堪稱華語動作巨星的人才源頭。

片尾，三人直穿銀幕邊界凝視觀眾，配合阿來牽馬遠去的背影，隱喻經典武俠時代向新生代交棒。台詞僅一句「現在是年輕人的江湖了」，以留白傳遞千言萬語。而吳京的「小心思」，看哭了多少粉絲，被指是一次鄭重的、充滿敬意的儀式。