找到「傻子」賽道？陳飛宇新劇演技大突破 網友想起天才李峋

陳飛宇在新劇中飾演呆萌知青，和曾演過的經典角色「李峋」形成極致反差。(取材自微博)

由陳飛宇、孫千主演的新劇「純真年代的愛情」日前開播，首日收視峰值達1.94%，次日實時收視破2%，登頂黃金時段劇集冠軍。其中，陳飛宇飾演的呆萌知青方穆揚，和他曾演過的經典角色「李峋」形成極致反差，演技令不少網友驚呼，網上甚至衍生出「陳飛宇你這麼演李峋知道嗎」幽默吐槽。

「純真年代的愛情」講述因救人負傷暫時失憶的知青方穆揚，在迷茫中努力尋找人生的新方向；而工廠女工費霓（孫千飾演）則積極爭取上大學的機會，渴望以知識改變命運。兩人因各取所需結為伴侶，逐漸建立起深厚的情感紐帶，最終彼此支撐圓夢大學。

首播劇情中，方穆揚與費霓自年少分別後意外重逢。為爭取上大學的名額，費霓主動承擔起照顧受傷昏迷的方穆揚的責任。然而方穆揚斯醒後卻面臨記憶的暫時缺失。

該劇打破了傳統年代劇敘事模式，細膩呈現了一段情感如何從「實用」出發，歷經淬煉，最終抵達「純真」的動人過程，展現出濃郁的時代韻味與情感張力。

劇中，陳飛宇「呆萌赤誠」的形象與2022年「點燃我，溫暖你」中孤高桀驁的編程天才李峋，形成鮮明對比，不少觀眾驚嘆其演技跨度，衍生出「陳飛宇你這麼演李峋知道嗎」幽默吐槽，還有人說，「地主家傻兒子適配度滿分」、「傻子賽道天花板」，話題單日閱讀量衝破百萬。

劇中，陳飛宇刻意削弱眼神的凌厲感，以「空白懵懂」傳遞失憶狀態，同時透過護妻時的倔強深情、情緒破碎時的濕漉漉眼眶等細節，展現演技層次，多數觀眾認為陳飛宇突破形象「演活傻小子」。