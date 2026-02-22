都是李亞鵬前女友 柯藍、瞿穎同遊清邁親密合影

我的頻道

中國新聞組╱北京22日電
柯藍和瞿穎在泰國過春節，兩人都是李亞鵬前女友，好友李宗翰也在。(取材自微博)
柯藍和瞿穎在泰國過春節，兩人都是李亞鵬前女友，好友李宗翰也在。(取材自微博)

兩位曾經為了同一個男人暗自較勁、被媒體寫成「情敵」的女明星，20多年後竟然能親親熱熱地擠在同一個鏡頭前，在泰國清邁的油菜花田裡笑得沒心沒肺。這兩位女星是柯藍和瞿穎，他們曾為了李亞鵬鬧不合，然而2026年的這個春節，53歲的柯藍在社交平台上曬出一組照片，配文自稱「大王」，調侃自己把瞿穎的巴掌臉拍成了「兩巴掌臉」。

星河娛樂簿報導，當年那段剪不斷理還亂的戀情糾葛，時間跨度超過20年，如今看來，早已被她們用一頓清邁的年夜飯，輕輕翻篇。照片裡同遊清邁還有另一位老友、演員李宗翰。

柯藍頂著一頭蓬鬆的卷髮，穿了件簡單的白T恤，她管自己的左手叫「人肉穩定器」，結果拍出來的瞿穎，臉被鏡頭拉得有點寬，她自己先樂了，毫不客氣地發出來自嘲。 瞿穎也沒生氣，對著鏡頭笑得眼睛彎彎。旁邊那個一會兒比耶、一會兒托腮搞怪的男人是李宗翰，完全不是電視劇裡那種嚴肅深沉的樣子，活脫脫一個氣氛組組長，一夥人在金燦燦的油菜花田邊，拍下了一張又一張笑臉。

這畫面在20多年前恐怕沒人能想像，那時候的娛樂新聞標題提到柯藍和瞿穎，後面緊跟著的名字多半是李亞鵬。 柯藍是李亞鵬公開承認的第一任女友，兩人的戀情開始於90年代末，那時候的李亞鵬還沒演「笑傲江湖」裡的令狐沖，柯藍也剛從主持人轉型做演員不久。這段感情維持了幾年，最終和平分手，然後李亞鵬的身邊就換成了瞿穎。 瞿穎當時已經是名模，明艷動人，她和李亞鵬的戀情一度被看作金童玉女的組合，甚至到了談婚論嫁的地步。

轉折點發生在2001年，瞿穎當時特意跑去上海，探班正在拍攝「射鵰英雄傳」的李亞鵬，沒想到在片場親眼目睹了李亞鵬和周迅之間那種旁人無法介入的親密氛圍，這件事對瞿穎打擊巨大，她幾乎是傷心欲絕地離開了片場，之後兩人便分了手。這段往事後來被媒體反覆提及，成了娛樂圈一段著名的情傷故事。

而柯藍和瞿穎因為先後與同一個男人交往，自然而然被外界放在某種微妙的對立位置上，儘管她們本人從未公開指責或抱怨過對方，但在大眾的敘事裡，她們身上始終貼著「李亞鵬前女友」的標籤，而且是連續的兩任。

李亞鵬後來娶了王菲，又離了婚，投身商海，起起伏伏。而曾經圍繞著他的這兩位女性卻走出了截然不同的人生軌跡。柯藍徹底在演員這條路上紮下了根，去年「夜色正濃」熱播，柯藍飾演人力資源副總裁齊又藍，一個在職場和情感中都需要極致平衡的角色，演技被觀眾和劇評人誇了個遍。年過50，她沒在追求少女感，反而把中年女性的智慧、魄力甚至疲憊，都演得絲絲入扣。

瞿穎的路走得就更出乎意料了，那個在T台上光芒四射的國際超模，很早就放緩了事業的腳步，把生活重心移到泰國清邁，她在當地遇見了一位機長，兩人重組家庭，瞿穎一下子成了兩個女孩的後媽。媒體報導過，她會親自下廚給家人做飯，細心照顧兩個繼女的起居和學習，把家庭生活經營得煙火氣十足。她堅持健身，身材保持得極好，但不再是那種凌厲的模特架子，反而多了些圓潤和柔和。

至於這次旅行的另一位參與者李宗翰，他和柯藍是相識多年的老朋友了，都是演員，互相之間有種無需多言的默契。

至於柯藍和瞿穎，到底是怎麼從那種尷尬的「前後任」關係，變成可以一起出國過年、互相調侃的閨密呢？具體的細節外人無從知曉，但時間無疑是最好的溶劑。她們都經歷了事業的起伏，情感的變遷，對生活的理解也早已超越了簡單的男女情愛，更重要的是，她們似乎都選擇了放下，放下外界賦予的標籤，放下過往的恩怨敘事，只把對方看作一個同樣在努力生活的、有趣的女性。

李亞鵬 泰國 春節

