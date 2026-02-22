過年回老家被親媽連罵3天 姚晨自嘲：盡孝了

姚晨頗具影響力。(取材自微博)

46歲大陸女星姚晨昔為「微博 女王」，也曾被美國「時代」雜誌列為百大最有影響力人物之一，代表作為「武林外傳」、「潛伏」、「離婚律師」等；今年農曆年姚晨回福建老家，因為清理家中過期藥品，慘被媽媽連罵三天，自我調侃：「被罵也是盡孝。」讓不少為人子女頗有共鳴。

姚晨一回家，不但替長相很佛系的老爸染眉，還主動替家裡斷捨離，其中包括一大批過期藥品和食品，結果這份孝心因為媽媽捨不得丟東西，就連續罵了女兒三天。其實藥物放久有失效和變質的風險，但老人家就是覺得「還會再用到」。

姚晨發文說：「今年回延平過三十，玩的還是老節目，兄妹倆在香樟樹吃了年夜飯。還順手刮了兩張福彩，茉莉中了30元，買到臉盆大的棉花糖、抓娃娃運氣好到店主想報警。除了帶小，還得扶老，三天假期沒歇著，給家裡做了大掃除，扔掉一堆過期藥品和食品，中途還得防著我媽偷撿回來，雖然被她連罵三天，我也算盡孝了。」