秦昊夫婦瀋陽牽手逛街 伊能靜大衣吊牌沒摘 網笑：是新時尚嗎？

秦昊 和伊能靜春節 期間被網友在瀋陽偶遇，這對夫妻街牽手逛街，兩人互動甜蜜，不過更引發關注的是，伊能靜一身白色長大衣相當搶眼，卻被發現大衣上的吊牌沒有剪掉，成為熱搜焦點。

新浪網報導，根據路人拍下的畫面，伊能靜與秦昊在瀋陽街頭，兩人全程十指緊扣漫步，在網紅打卡點互相拍照留念，自然流露的親密氛圍被形容為「老夫老妻的甜蜜」，網友目擊後紛紛感嘆，「這兩口子好恩愛」，互動畫面引發熱議。

不過更引發關注的還有伊能靜的打扮，當天她穿著純白色長版大衣，大衣採腰帶設計，背後將同材質的腰帶隨性繫成一個蝴蝶結，搭配闊腿褲和增高鞋，但在她轉身或行走間，大衣背面的吊牌顯得格外清晰。

網友討論，「為什麼沒剪吊牌呢？是新時尚嗎？」、「有一點尷尬，應該不會退吧」、「哎呀，不會穿幾次後，掛閒魚賣給粉絲吧。這也太會過日子了」；也有人分享自己的類似經歷，或是為了確認是否合適、以備不時之需才暫留吊牌。相關話題還登上熱搜。

另外還有網友稱讚伊能靜已經57歲，仍維持凍齡狀態，身材纖細苗條，皮膚狀態良好、皺紋較少；但也有人指出她面部稍顯僵硬。秦昊身著棕色羽絨服，身形比此前明顯消瘦，兩人同框幾乎看不出九歲年齡差。