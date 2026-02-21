老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…初六報平安稱「惡意捏造」

我的頻道

記者陳穎／即時報導
老高驚傳遭中國拘留，且遭追稅。(截圖自「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」YouTube)
老高驚傳遭中國拘留，且遭追稅。(截圖自「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」YouTube)

YouTube頻道「老高與小茉」擁有超過672萬訂閱，深受粉絲喜愛。不過，老高去年10月曾因愛犬罹患淋巴癌，宣布無限期停更，雖然今年初短暫上傳黑底白字影片，但風格明顯不同，也讓外界相當擔心。

老高頻道稍早報平安，表示：「近日，網絡上出現關於本人『離婚』、『被罰款』等嚴重失實信息，均屬惡意捏造，大家無視就好。感謝大家的關心，我們很好。今天是初六，在此祝大家六六大順、一順百順、萬事皆順。」

近日網路瘋傳一份疑似來自大連市甘井子分局的「行政處罰決定書」，內容指一名44歲高姓男子（1981年6月20日出生、現居新加坡），自2014年至2026年間翻牆經營YouTube頻道並販售周邊商品，違法所得577.35萬美元，並依相關規定裁罰10倍罰款，總額高達約4.15億元人民幣。文件還稱，當事人涉及未經批准使用VPN及逃稅等情節。

這份所謂的「處罰決定書」真實性尚無法查證。中國相關單位與老高本人皆未公開回應。網路資料雖顯示老高1981年出生於遼寧大連，2004年移居日本、2021年移居新加坡等背景資訊大致吻合，但文件來源、內容真偽與實際法律程序仍存諸多疑點。

新加坡 YouTube 日本

上一則

宇多田光吃麵預約被酸「性格惡劣」、「愛裝庶民」無奈發文

「白蓮花大飯店」性感女星驚爆婚變 紅毯最後同框「3年婚姻玩完」

網紅老高爆遭中國拘留、追罰6千萬 「處罰決定書」驚見40人獵殺名單

陳妍希離婚1年回台過年 42歲超狂凍齡「素顏真面目現形」

潔西卡艾芭斬16年婚 訂情小10歲新歡 高調官宣姐弟戀

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
65歲林瑞陽20歲前頭髮就白了。圖／摘自微博

「妳外公來了」林瑞陽幼兒園接小孩 尷尬名場面曝光

2026-02-14 13:20

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

