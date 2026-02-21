老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…初六報平安稱「惡意捏造」

老高驚傳遭中國拘留，且遭追稅。(截圖自「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」YouTube)

YouTube 頻道「老高與小茉」擁有超過672萬訂閱，深受粉絲喜愛。不過，老高去年10月曾因愛犬罹患淋巴癌，宣布無限期停更，雖然今年初短暫上傳黑底白字影片，但風格明顯不同，也讓外界相當擔心。

老高頻道稍早報平安，表示：「近日，網絡上出現關於本人『離婚』、『被罰款』等嚴重失實信息，均屬惡意捏造，大家無視就好。感謝大家的關心，我們很好。今天是初六，在此祝大家六六大順、一順百順、萬事皆順。」

近日網路瘋傳一份疑似來自大連市甘井子分局的「行政處罰決定書」，內容指一名44歲高姓男子（1981年6月20日出生、現居新加坡 ），自2014年至2026年間翻牆經營YouTube頻道並販售周邊商品，違法所得577.35萬美元，並依相關規定裁罰10倍罰款，總額高達約4.15億元人民幣。文件還稱，當事人涉及未經批准使用VPN及逃稅等情節。

這份所謂的「處罰決定書」真實性尚無法查證。中國相關單位與老高本人皆未公開回應。網路資料雖顯示老高1981年出生於遼寧大連，2004年移居日本 、2021年移居新加坡等背景資訊大致吻合，但文件來源、內容真偽與實際法律程序仍存諸多疑點。