黃曉明遭爆「澳門7天豪賭狂輸1.5億」 親揭真實內幕：非常無奈

記者陳穎／即時報導
黃曉明一直深受影迷歡迎。(摘自微博)
黃曉明一直深受影迷歡迎。(摘自微博)

中國男星黃曉明去年曾被網路謠傳在澳門豪賭7天、輸掉人民幣10.3億元（約1.5億美元），一度引發熱議。近日他在節目中親自還原事件始末，也藉機提醒大眾勿輕信假消息。

在最新播出的節目「宇宙閃爍請注意」中，黃曉明與其他班底玩「吹牛遊戲」，每人分享一則真假難辨的故事讓大家猜測。他語出驚人表示：「我在澳門輸了十幾個億。」話一出口，現場眾人立刻笑喊「假的、假的」，他隨後也揭曉答案：「對，確實是假的。」

談及當時風波，黃曉明指出，謠言的源頭與AI生成內容有關。他表示，現在不少AI可以快速拼湊出一篇看似完整的新聞，其中夾雜真實資訊與虛構內容，讓假消息顯得格外逼真。「這一聽就是假新聞，但居然有很多人相信了。」他坦言相當無奈，也希望透過節目提醒網友，在科技發達的時代更要理性判斷資訊來源。

當時除了黃曉明，連周杰倫也遭影射欠下巨額賭債。事後查明，有網友為博取流量，要求AI以聳動標題生成負面新聞，最終因「嚴重擾亂公共秩序」被警方拘留8天。

風波爆發當下，黃曉明也曾幽默回應網友提問：「聽說你賭輸十個億？」他笑答：「歡樂豆嗎？」以輕鬆態度化解傳聞。如今再度公開澄清，也為這場AI假新聞風波畫下句點。

