大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

冷門歌被王菲在春晚唱紅 原唱：她讓這首歌充滿神性

娛樂新聞組／綜合報導
ZaZaZsu咂咂蘇樂隊。（取材自澎湃新聞）
巨星王菲在2026央視春晚裡演唱「你我經歷的一刻」被網友形容「一開口救活冷門神曲」。該曲創作者、原唱ZaZaZsu咂咂蘇樂隊主唱馬懿表示，王菲讓這首歌充滿神性，「除夕夜的一刻太夢幻，需要持續戒斷」，對王菲表示感激。而王菲的翻唱也讓這個來自頂尖學府的兩人組合被更多人看到，兩人原唱「你我經歷的一刻」在春晚後三天裡實現三大平台收藏量超10萬的耀眼成績。

馬懿說，「王菲老師春晚演唱的版本，非常唯美，空靈的嗓音配上夢幻的舞美效果，讓這首歌充滿神性。如果說我們的版本像一個圓，那王菲老師的版本就像銀河一樣，讓這首歌線性地伸展開來」。

據澎湃新聞報導，ZaZaZsu咂咂蘇樂隊在大年初三的早晨更新了視頻號，兩人再次唱起了這首歌，並配文：除夕夜的一刻太夢幻，持續戒斷中讓我們把這份感動，一起延續下去吧。

「你我經歷的一刻」，原名「百年長河不過是你和我在經歷著的一刻」，由成立於2017年的ZaZaZsu咂咂蘇雙人原創樂隊創作。主唱、作詞馬懿與鍵盤手、作曲程錦遠分別來自北大中文和北大信科；2025年一首「愛河」斬獲全網百億播放量。

王菲

南加華人受邀現場看春晚 這一幕讓他難忘

王菲戴「洗衣凝珠」耳環上春晚 飾品市場同款被掃空

春晚出場20秒 王楚然回眸美炸了 微博閱讀量破2億

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

