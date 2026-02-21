成龍11度登春晚 與萊諾李奇合唱「We Are the World」

成龍和Lionel Richie在央視春晚義烏分會場上，隔空對唱世界經典名曲「We Are the World」。（取材自新黃河）

今年春節 ，72歲功夫明星成龍 出現在央視春晚義烏分會場，這是他第11次上春晚。成龍除在有「世界超市」之稱的浙江義烏向全球華人 拜年，並和76歲巨星好友萊昂納爾．里奇（Lionel Richie，又譯萊諾李奇）隔空對唱世界經典名曲「We Are the World」。成龍還寫了幫信給「李華」，伴隨他一聲悠長的「雞毛換糖嘍」，回憶殺拉滿。

據潮新聞報導，央視春晚義烏分會場的8分鐘是春晚的一大亮點，萊昂納爾．里奇與成龍通過「世界之窗」義烏隔空對唱世界經典名曲「We Are the World」又是義烏分會場的高潮。主舞台上，義烏各行業優秀代表、外籍商人，與成龍同台合唱，氣氛溫馨熱鬧。

2月19日，「成龍給春晚和李華寫了一封信」的詞條衝上熱點。原來是2月18日，成龍在個人社交帳號分享了他在總台春晚義烏分會場的工作視頻，並附上「給李華的信」。李華是中國高考英語試題裡經常提起的虛構人物。

他配文寫道：親愛的李華，我在義烏給你寄了封信。大家新年好呀，想不想知道本命年的龍叔春節是怎麼過的？讓我來告訴你吧。怕我說得不是很好，配了個配音版本，看看過不過關，還可以當成寒假英文聽力來用。新的一年，祝大家龍馬精神，生龍活虎。

視頻中，成龍提到，今年是他人生中第六個本命年，這是他第11次登上春晚舞台，並回顧了自己歷年參加春晚的片段。開場時，一根輕盈的羽毛飄落在成龍手上，伴隨他一聲悠長的「雞毛換糖嘍」，這項承載城市集體記憶的傳統交易方式瞬間被喚醒。成龍坦言，「雞毛換糖嘍」的台詞差點說不利索，為了情緒飽滿、語氣到位，他反覆練習了很多遍。

視頻最後，他感嘆，能與大家熱熱鬧鬧一起排練，一起錄製，特別開心，「正是因為每一個人的存在，把這份熱鬧和祝福拼湊起來，帶有了屬於大家的春晚」。

成龍今年在央視春晚義烏分會場。（取材自潮新聞）

「雞毛換糖」起源於物資匱乏時期，是浙江義烏標誌性的小商品交易形式。農閒時節，貨郎們搖動手中的撥浪鼓，穿行於浙江及周邊省分的城鄉巷陌，以糖塊換取雞毛、牙膏皮等廢品。義烏人藉此微薄收益積累了經商的「第一桶金」，靠著勤勞與智慧抓住機遇，書寫經濟奇蹟。「雞毛雖輕，卻承載著祖祖輩輩的生計。風稍一吹，它便能飛向廣闊的天空。」在義烏，這一膾炙人口的俗語與「雞毛換糖」緊密相連，成為浙商精神的重要象徵。