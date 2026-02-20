韓寒賽車喜劇「飛馳人生3」3天票房破15億 超「哪吒2」

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
「飛馳人生3」宣傳圖。（取材自微博）
春節電影賀歲片初步票房出爐，根據貓眼專業版數據，截至2月19日19:30（春節檔第5天），2026年春節檔總票房（含預售）已經超過30億元（人民幣，下同，約4.34億美元），其中由韓寒執導的賽車小眾題材喜劇「飛馳人生3」，幾乎開戰便鎖定勝局，三天總票房累計15億元，超越去年「哪吒2」同期票房，話題衝上熱搜第一。影評人分析，「飛馳人生3」票房高是因為兼顧喜劇與賽車的熱血，主角團從逆境奮起不屈的堅韌精神，引發觀眾共鳴。

據觀察者網報導，貓眼專業版數據顯示，截止2026年2月19日，春節檔排名前三的電影分別是「飛馳人生3」、「驚蟄無聲」、「熊出沒·年年有熊」。其中，沈騰主演的「飛馳人生3」春節檔期票房已經超過15.2億元，是今年以來的票房冠軍。「飛馳人生3」在春節檔的票房占比達50.5%，排片占比30.7%，目前以102.9萬場排片場次，已成為中國影史春節檔總場次榜等多個場次榜單中的第四名。

據東方網報導，首都電影院經理于超直言，「『飛馳人生3』在今年春節檔占據了絕對領先的優勢」，無論全國大盤還是各大影院 ，該片的排片和票房表現均為最高。沈騰領銜的喜劇陣容和高燃的賽車場面，讓影片成為觀眾心中的春節觀影首選。售票平台對其總票房預測已超過50億元。

「飛馳人生3」由韓寒導演、沈騰領銜主演，是「飛馳人生」系列的第三部，講述巴音布魯克最後一站收官後，張馳（沈騰飾）受邀作為車隊主教練征戰全新賽事「沐塵100拉力賽」的故事，決賽賽道涵蓋雪山、森林、戈壁等多種複雜地形，劇組深入超4500米的高海拔地區實地取景，並使用了可追上賽車的高速無人機，電磁轉接機器、車身電動滑軌、全新升級的拍攝雲台等新設備，實現更多的視角變化和更好畫質，也給觀眾呈現更真實的速度感。

賽車是小眾題材，「飛馳人生」系列在國產電影中具有開拓意義，有不少遊客表示被片中原始森林、高山草甸、峽谷湖泊場景吸引，約好朋友準備自駕前往電影取景地四川甘孜州九龍縣「電影同款」賽道。

「飛馳人生3」宣傳圖。（取材自微博）
春節 賽車 電影院

