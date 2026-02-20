我的頻道

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

楊紫瓊好萊塢星光大道摘星 李安現身力挺

春晚出場20秒 王楚然回眸美炸了 微博閱讀量破2億

娛樂新聞組／綜合報導
王楚然在2026央視春晚上的王昭君扮相。（取材自小紅書）
女星王楚然首次登上2026央視春晚，只亮相短短20秒卻美到暴紅，被網友封為今年春晚最美一幕。王楚然在歌舞創意秀「賀花神」中飾演古代傳奇美女王昭君，憑一個俯拍旋轉回眸鏡頭就驚艷全網，關鍵字在微博閱讀量迅速突破2億；王楚然亦人氣暴增，單日狂漲粉65萬，網友們紛紛讚她穿紅衣彈阮咸、雪花飄落，冷白肌膚與正紅漢服形成的強烈視覺對比畫面「美炸了」。

▲ 影片來源：TouTube平台＠ChinaCoverNews（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

王楚然近期因和丞磊搭檔演出「成何體統」好評不斷，在2026年央視春晚表演節目「賀花神」中，王楚然亮相又引發熱潮，她身穿正紅長袍、手持阮咸，展現冷白肌膚與紅衣的強烈對比，僅20秒的「十月芙蓉」畫面，讓全場驚豔不已。該節目全長5分48秒，穿插12花神片段，王楚然的回眸瞬間，沒有一句台詞，卻將王昭君的離愁別緒、堅毅風骨與家國情懷盡數藏於眼底，眼神溫柔又有力量，被不少觀眾形容為人生鏡頭，收視率一度高達38.36%。

據報導，相關關鍵字在微博全網閱讀量迅速破2億，網友們紛紛大讚「此女真的擔得起一個國色天香」，「拍出了人生鏡頭，神秘、莊重還有破碎感 」、「王楚然果然國色天香，她真的要多接古裝啊」，「年春第一個被驚艷的鏡頭，大氣又明艷」，「王楚然絕了」。

王楚然也因這20秒，微博粉絲數單日從691萬暴增至766萬，漲粉超過65萬，個人主頁訪問量突破350萬，有粉絲說，從2017年出道到2026年春晚，9年一步一印，王楚然終迎來了屬於自己的「名場面」。

據負責指導王楚然彈奏阮咸姿勢的老師表示，王楚然從持琴的角度到手腕的鬆弛度都學得非常扎實，在不到20分鐘的時間裡，很快就學會了，其對王楚然在調整細節時表現出謙虛的態度，高度評價。

造型設計師稱，王昭君造型漢服上的多種紋樣來自馬王堆出土紋樣，結合芙蓉花意象，紅衣象徵堅韌與不屈精神，髮飾也是湖南博物館同款。

王楚然在2026央視春晚上的王昭君扮相。（取材自微博）
