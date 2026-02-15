頂流小花任敏回老家 穿「湖南省服」逛街 網驚反差大

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
任敏。（取材自微博）
任敏。（取材自微博）

女明星回了湖南也得穿「省服」。近日，有市民在湖南常德偶遇頂流小花任敏 ，視頻中她穿一身厚實的紫色睡衣悠閒地在逛街，網友驚喜地發現，螢幕上光鮮亮麗的頂流小花，回到老家也立刻換上了那身極具地域特色的「省服」--夾棉睡衣，讚她「接地氣」，笑稱「紅毯女神」終究敵不過「湖南省服」的溫暖召喚，「誰來了湖南都得愛上省服」。不過也有網友覺得反差太大，「看來臃腫又邋遢」。

任敏被拍到穿湖南「省服」逛街。（取材自微博）
任敏被拍到穿湖南「省服」逛街。（取材自微博）

綜合羊城晚報、新浪樂迷公社報導， 農曆臘月26的湖南常德澧縣老街上，任敏被網友捕捉到她素面朝天，穿著一身厚實溫暖的紫色夾棉睡衣，優哉遊哉地在街頭漫步、逛商場畫面。沒有精心設計的造型，沒有前呼後擁的助理，更不見紅毯上奪目耀眼的光芒，只有「接地氣」的裝束，以及一份全然放鬆的閒適神情。她不挑花哨昂貴的衣服，只翻看貨架上的平價針織衫，完全沒有明星架子。

這一偶遇迅速點燃網絡，「任敏回老家也得穿省服」話題隨即衝上了微博熱搜，引來大批網友共鳴，笑稱「紅毯女神」終究敵不過「湖南省服」的溫暖召喚，並稱這也側面反映了其私服一貫偏好簡約舒適的日常風格，凸顯她私下追求自然鬆弛的狀態。

湖南「省服」就是睡棉衣，顧名思義，這首先是棉衣，抗凍；其次是睡衣，穿著舒適。有人好奇，穿著這「睡衣」出街，不會覺得尷尬嗎？一個人這麼穿，可能有點突兀；兩個人這麼穿，是不是行為藝術；但湖南是滿大街都這麼穿，這就叫時尚。正如東北的大花襖一般，土到極致便是潮，反之，雅到極致也可以成為俗。

坊間有傳，睡棉衣對於湖南人的意義，就如同雨傘之於倫敦人、人字拖之於廣州人，它是地域的象徵，是文化的圖騰。正因為如此，睡棉衣被冠以「湖南省服」之稱。平均每件成人睡棉衣的含棉量重達三斤。一般的空調被，含棉量還不到一斤；穿一件睡棉衣上身，相當於裹三層空調被，抗凍能力相當強。

另據南方娛樂網報導，有網友認為，平時在紅毯上精緻到骨子裡的女星，穿著一身紫色厚睡衣，裹在身上有些臃腫，而且素著一張臉逛服裝店，皮膚細膩但明顯鼻頭腫脹，臉頰也胖嘟嘟的下頜線都看不見，和鏡頭前的樣子反差極大。

