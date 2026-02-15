謝賢前女友Coco：欣賞不來謝霆鋒的帥 他的身材沒爹好

當年分手，傳謝賢支付了2000萬港元給Coco作為對她的補償。（視頻截圖）

謝賢前女友Coco近日開直播，接連爆出謝家相關的猛料，直言不懂得欣賞謝霆鋒 的帥，並回應了網傳的2000萬港元（約256萬美元）分手費傳聞，還揭祕謝霆鋒和張柏芝 的婚姻竟與王菲 有關，直言不諱的發言瞬間引發熱議。

Coco與謝賢相差49歲、相戀12年後分手，Coco就鮮少公開露面，繼上月罕見地現身接受中國視訊受訪後，近日竟破天荒開直播回應網路傳聞。

綜合新浪娛樂、微博報導，Coco直播時坦言，欣賞不來謝霆鋒的帥，當年曾嫌棄他身材沒有謝賢好，「我怎麼會欣賞一個胸肌還沒有我大，身高還沒有我魁梧的人呢」，這番對謝霆鋒的直接評價，反差感拉滿讓人意外。

Coco還透露，謝霆鋒當年與張柏芝結婚，背後其實和王菲有關；她指出，謝霆鋒當年娶張柏芝並非只因相愛，實則是2005年王菲官宣與李亞鵬結婚，謝霆鋒深受打擊，憋著一口氣的他才在情緒驅使下，和張柏芝迅速走到一起，2006年悄悄在菲律賓領證結婚，連謝賢都是事後才得知消息。

Coco還回憶起當年謝霆鋒與張柏芝在菲律賓秘密結婚回港後的一段小相處：「他沒有敬我茶，但是他說『Coco我來了』，我說 『哦，你要喝甚麼呀』，他說『我們結婚了』。」

Coco還針對鉅額分手費表示，「我們不存在誰給予誰，反正家裡有的大家就一塊用。」