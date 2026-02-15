我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

謝賢前女友Coco：欣賞不來謝霆鋒的帥 他的身材沒爹好

娛樂新聞組／綜合報導
當年分手，傳謝賢支付了2000萬港元給Coco作為對她的補償。（視頻截圖）
當年分手，傳謝賢支付了2000萬港元給Coco作為對她的補償。（視頻截圖）

謝賢前女友Coco近日開直播，接連爆出謝家相關的猛料，直言不懂得欣賞謝霆鋒的帥，並回應了網傳的2000萬港元（約256萬美元）分手費傳聞，還揭祕謝霆鋒和張柏芝的婚姻竟與王菲有關，直言不諱的發言瞬間引發熱議。

Coco與謝賢相差49歲、相戀12年後分手，Coco就鮮少公開露面，繼上月罕見地現身接受中國視訊受訪後，近日竟破天荒開直播回應網路傳聞。

綜合新浪娛樂、微博報導，Coco直播時坦言，欣賞不來謝霆鋒的帥，當年曾嫌棄他身材沒有謝賢好，「我怎麼會欣賞一個胸肌還沒有我大，身高還沒有我魁梧的人呢」，這番對謝霆鋒的直接評價，反差感拉滿讓人意外。

Coco還透露，謝霆鋒當年與張柏芝結婚，背後其實和王菲有關；她指出，謝霆鋒當年娶張柏芝並非只因相愛，實則是2005年王菲官宣與李亞鵬結婚，謝霆鋒深受打擊，憋著一口氣的他才在情緒驅使下，和張柏芝迅速走到一起，2006年悄悄在菲律賓領證結婚，連謝賢都是事後才得知消息。

Coco還回憶起當年謝霆鋒與張柏芝在菲律賓秘密結婚回港後的一段小相處：「他沒有敬我茶，但是他說『Coco我來了』，我說 『哦，你要喝甚麼呀』，他說『我們結婚了』。」

Coco還針對鉅額分手費表示，「我們不存在誰給予誰，反正家裡有的大家就一塊用。」

世報陪您半世紀

謝霆鋒 張柏芝 王菲

上一則

吳建豪新歌開復古車 要跟周杰倫拚了

下一則

靈魂人物回歸了 「驚聲尖叫7」鬼臉殺手登大銀幕更血腥

延伸閱讀

謝賢前女友Coco開直播 直言不懂得謝霆鋒的帥

謝賢前女友Coco開直播 直言不懂得謝霆鋒的帥
張柏芝1人拎近10件行李 飛雪梨陪大兒子讀書

張柏芝1人拎近10件行李 飛雪梨陪大兒子讀書
張柏芝么兒罕「現聲」 奶聲奶氣說愛媽媽

張柏芝么兒罕「現聲」 奶聲奶氣說愛媽媽
張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

熱門新聞

27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00
余天(右起)、胡瓜、余祥銓積極準備「鑽石舞台」演唱會。圖／艾迪昇傳播提供

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

2026-02-10 12:03
艾希頓庫奇(左)和黛咪摩爾曾有過一段6年婚姻。（路透）

黛咪摩爾揭「床事3人行」惹怒前夫 庫奇一句話終和解

2026-02-09 01:21
言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
壞痞兔8日在超級盃中場表演。(路透)

超級盃中場秀／壞痞兔的歌到底在唱些什麼？ 從超市打包員到饒舌天王

2026-02-08 20:23

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了