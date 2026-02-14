抖音播放量破1800億…趙露思代言保養品 1個月業績3.76億

趙露思去年以「許我耀眼」奪下年度陸劇王，簽約新東家後，更是代言滿滿。(取材自Instagram)

趙露思 去年以「許我耀眼」奪下年度陸劇王，簽約新東家後，更是代言滿滿，1月官宣代言護膚品牌百雀羚，不到一個月該品牌業績狂漲98%，銷售額高達3.76億人民幣，連帶她的抖音 播放量也突破1800億，她年僅27歲，已成為藝人最快達到此成績的女明星，把同為95後小花勁敵虞書欣遠遠甩在後面。

綜合媒體報導，趙露思去年過得非常波折，她因為拍攝「戀人」收到陰陽劇本，加上工作量太高，導致病倒，劇組也隨之解散。不過，前東家銀河酷娛要求趙露思賠償所有損失，雙方因此正式撕破臉。其中，趙露思也直言雙方合約到2030年，意即演員的黃金時期都要被浪費，沒想到憑藉「許我耀眼」殺出一條血路，再度翻紅。

值得一提的是，趙露思在事業停擺之際，選擇刪除擁有3000萬粉絲的微博 帳號，她也透露，有一股勢力在故意買她的黑料上熱搜，為了杜絕此事，所以刪除微博，雖然看似少了很多曝光量，但黑料幾乎都被清空，對她形象反倒大大，可說是非常睿智的舉動。

趙露思簽約新東家虎鯨文娛後，人氣火速飆升，她1月初官宣代言的中國護膚品牌百雀羚，短短3天銷售額就突破4800萬，如今一個月過去，業績狂漲98%，銷售額高達3.76億，讓外界讚嘆她的商業價值高。

另外，趙露思在抖音也十分活躍，她目前已經破1800億流量，位居藝人第五名，而前四名分別是肖戰、趙麗穎、周杰倫、楊紫，不過趙露思去年因調養身體，工作量銳減，在這種情況下抖音播放量還能急速上升，可說是非常驚人。

業界指出，趙露思的成績突顯了新生代藝人在商業市場的影響力，尤其是對社交媒體與消費者品牌行為的帶動能力。專家認為，趙露思的成功案例展示了新世代演員如何在演藝作品、代言合作與社交媒體運營三方面形成合力，既維護個人形象，也最大化商業價值。