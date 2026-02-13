我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅偉促成舊金山學校重開 18日學生返校

南加2華男經營賣淫網涉30妓院、60女 後果嚴重

「香港波神」周秀娜遭控介入李家誠豪門 發聲駁斥：根本不認識

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周秀娜近日捲入豪門官司。(摘自Instagram@chrissienana)
周秀娜近日捲入豪門官司。(摘自Instagram@chrissienana)

有「香港波神」之稱的周秀娜， 近年成功轉型為實力派演員，更2度入圍香港電影金像獎影后。不過她在近日意外捲入一場豪門訴訟風波，周秀娜深夜發表聲明指出，自己對遭提告一事感到震驚與委屈，強調「根本不認識對方」，並否認曾透過任何方式暗示或製造與對方有關聯的印象。

周秀娜表示，她唯一一次公開談及相關傳聞，是在去年6月接受媒體訪問時，當時就已明確否認與李家誠存在任何關係，並直言彼此並不相識。如今在已澄清的情況下仍被提告，令她深感無奈。她也指出，對方指稱她藉傳聞增加曝光的說法並非事實，對相關指控予以嚴正駁斥。

事件起因於李家誠昨（13）日向香港高等法院入稟，控告周秀娜涉嫌誹謗與騷擾，並同時將部分散播相關內容的YouTube頻道及Google LLC列為被告，要求法院頒布禁制令，以阻止相關言論持續流傳。他在訴狀中強調，自己與周秀娜「絕無任何關係」。

現年54歲的李家誠與妻子徐子淇結婚20年，育有兩女兩子，向來被外界視為社交圈模範夫妻。周秀娜最後表示，這場風波屬於無妄之災，為維護自身權益，後續將交由律師處理，並感謝各界關心與支持。

▲ 來源：Instagram@chrissienana（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

世界日報 陪您半世紀

上一則

柯瑞跨大銀幕監製「山羊巔峰」曝菜鳥時期心境

延伸閱讀

男子巴黎凱旋門下揮刀 遭警連開數槍擊斃

男子巴黎凱旋門下揮刀 遭警連開數槍擊斃
長和案未衝擊 李嘉誠身家451億美元蟬聯港首富 富豪榜都有1特點

長和案未衝擊 李嘉誠身家451億美元蟬聯港首富 富豪榜都有1特點
威爾史密斯遭控性騷崩潰 與妻關係緊張 回歸遙遙無期

威爾史密斯遭控性騷崩潰 與妻關係緊張 回歸遙遙無期
威爾史密斯遭控「性剝削」與妻關係緊張 回歸好萊塢遙遙無期

威爾史密斯遭控「性剝削」與妻關係緊張 回歸好萊塢遙遙無期

熱門新聞

27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00
余天(右起)、胡瓜、余祥銓積極準備「鑽石舞台」演唱會。圖／艾迪昇傳播提供

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

2026-02-10 12:03
艾希頓庫奇(左)和黛咪摩爾曾有過一段6年婚姻。（路透）

黛咪摩爾揭「床事3人行」惹怒前夫 庫奇一句話終和解

2026-02-09 01:21
言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
40年職業紅娘李太太：「獨」具慧眼的華人邱比特

40年職業紅娘李太太：「獨」具慧眼的華人邱比特
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返