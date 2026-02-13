「香港波神」周秀娜遭控介入李家誠豪門 發聲駁斥：根本不認識

周秀娜近日捲入豪門官司。(摘自Instagram@chrissienana)

有「香港波神」之稱的周秀娜， 近年成功轉型為實力派演員，更2度入圍香港電影金像獎影后。不過她在近日意外捲入一場豪門訴訟風波，周秀娜深夜發表聲明指出，自己對遭提告一事感到震驚與委屈，強調「根本不認識對方」，並否認曾透過任何方式暗示或製造與對方有關聯的印象。

周秀娜表示，她唯一一次公開談及相關傳聞，是在去年6月接受媒體訪問時，當時就已明確否認與李家誠存在任何關係，並直言彼此並不相識。如今在已澄清的情況下仍被提告，令她深感無奈。她也指出，對方指稱她藉傳聞增加曝光的說法並非事實，對相關指控予以嚴正駁斥。

事件起因於李家誠昨（13）日向香港高等法院入稟，控告周秀娜涉嫌誹謗與騷擾，並同時將部分散播相關內容的YouTube頻道及Google LLC列為被告，要求法院頒布禁制令，以阻止相關言論持續流傳。他在訴狀中強調，自己與周秀娜「絕無任何關係」。

現年54歲的李家誠與妻子徐子淇結婚20年，育有兩女兩子，向來被外界視為社交圈模範夫妻。周秀娜最後表示，這場風波屬於無妄之災，為維護自身權益，後續將交由律師處理，並感謝各界關心與支持。

