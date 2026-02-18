我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

曾被黃曉明說「不知是誰」 陳偉霆逆襲成頂流

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳偉霆曾因負面新聞兩年不敢出門。(取材自微博)
陳偉霆曾因負面新聞兩年不敢出門。(取材自微博)

39歲港星陳偉霆近日無預警宣布升格「人父」，孩子的母親則是他的緋聞女友何穗。如今的陳偉霆可說是愛情、事業兩得意，但很多人不知道，他昔日和Angelababy（楊穎）分手時，曾被男星黃曉明嘲「不知道陳偉霆是誰」。

香港01報導，陳偉霆在2003年參加「全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽」贏得「金咪大獎」、「勁舞台風演繹獎」和「自我才華表演獎」三料冠軍出道。

2005年，陳偉霆與Angelababy因為拍攝兒童節目，傳出緋聞，但兩人選擇低調未公開戀情，直到2009年，有傳Baby要到日本發展而分手，結束4年情。但另一說法將兩人分手歸咎黃曉明的介入。

黃曉明在回應傳聞時，只拋下一句「我不知道陳偉霆是誰」。當時黃曉明已是一線演員，名氣遠遠超過陳偉霆，這番言論被港媒廣泛報導，陳偉霆一度淪為「全港笑柄」，被嘲諷「知名度為零」，甚至因負面新聞兩年不敢出門。

其實，陳偉霆在香港的發展一直浮浮沉沉。直到2013年他轉戰內地，憑藉電視劇「古劍奇譚」、「少年四大名捕」、「老九門」，才迎來事業大爆發，晉升頂流男神。近日，更因為搭檔趙露思演出「許我耀眼」，人氣再上一層樓。

從「不知道陳偉霆是誰」，到如今局面，陳偉霆一路走來不易，他曾在真人秀「童話」中罕談剛出道時曾遭受不少委屈，甚至一度抑鬱，自我懷疑。

2017年，陳偉霆成功躋身福布斯「2017中國名人榜」，位列第21位，年收入亦高達1.2億人民幣，排名比劉德華、張學友、陳奕迅，甚至同門師兄謝霆鋒高。

世報陪您半世紀

黃曉明 香港 Angelababy

上一則

「絕美骨相」周也 撐得起百變造型

下一則

男星湯米李瓊斯愛女陳屍舊金山飯店 死因與古柯鹼有關

延伸閱讀

官媒發文談「小城大事」演出心得 黃曉明：把角色交還生活

官媒發文談「小城大事」演出心得 黃曉明：把角色交還生活
談「小城大事」…黃曉明人民日報發文：把角色交還生活

談「小城大事」…黃曉明人民日報發文：把角色交還生活
離婚4年同框…黃曉明、baby帶兒遊迪士尼 網喊「復合」

離婚4年同框…黃曉明、baby帶兒遊迪士尼 網喊「復合」
離婚4年罕見同框…黃曉明、Angelababy帶兒遊迪士尼 網喊「復合」

離婚4年罕見同框…黃曉明、Angelababy帶兒遊迪士尼 網喊「復合」

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
余天(右起)、胡瓜、余祥銓積極準備「鑽石舞台」演唱會。圖／艾迪昇傳播提供

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

2026-02-10 12:03
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
樊光耀（左起）、李劭婕、吳中天、隋棠、導演賴聲川、林依晨、張靜之、張本渝、梁正群出席舞台劇「暗戀桃花源」記者會。(記者王聰賢／攝影)

台男星娶陸女星10年 消失台演藝圈「欠一個交代」曝近況

2026-02-12 21:55
劉嘉玲(左圖)、看著老公梁朝偉一臉驚慌（右圖）。(摘自小紅書)

梁朝偉「眼神死求助臉」全網瘋傳 劉嘉玲站一旁看戲：自己處理

2026-02-11 18:57

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉