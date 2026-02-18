曾被黃曉明說「不知是誰」 陳偉霆逆襲成頂流

陳偉霆曾因負面新聞兩年不敢出門。(取材自微博)

39歲港星陳偉霆近日無預警宣布升格「人父」，孩子的母親則是他的緋聞女友何穗。如今的陳偉霆可說是愛情、事業兩得意，但很多人不知道，他昔日和Angelababy （楊穎）分手時，曾被男星黃曉明 嘲「不知道陳偉霆是誰」。

香港 01報導，陳偉霆在2003年參加「全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽」贏得「金咪大獎」、「勁舞台風演繹獎」和「自我才華表演獎」三料冠軍出道。

2005年，陳偉霆與Angelababy因為拍攝兒童節目，傳出緋聞，但兩人選擇低調未公開戀情，直到2009年，有傳Baby要到日本發展而分手，結束4年情。但另一說法將兩人分手歸咎黃曉明的介入。

黃曉明在回應傳聞時，只拋下一句「我不知道陳偉霆是誰」。當時黃曉明已是一線演員，名氣遠遠超過陳偉霆，這番言論被港媒廣泛報導，陳偉霆一度淪為「全港笑柄」，被嘲諷「知名度為零」，甚至因負面新聞兩年不敢出門。

其實，陳偉霆在香港的發展一直浮浮沉沉。直到2013年他轉戰內地，憑藉電視劇「古劍奇譚」、「少年四大名捕」、「老九門」，才迎來事業大爆發，晉升頂流男神。近日，更因為搭檔趙露思演出「許我耀眼」，人氣再上一層樓。

從「不知道陳偉霆是誰」，到如今局面，陳偉霆一路走來不易，他曾在真人秀「童話」中罕談剛出道時曾遭受不少委屈，甚至一度抑鬱，自我懷疑。

2017年，陳偉霆成功躋身福布斯「2017中國名人榜」，位列第21位，年收入亦高達1.2億人民幣，排名比劉德華、張學友、陳奕迅，甚至同門師兄謝霆鋒高。