劉敏濤被讚「中年覺醒」 教年輕人如何破局

娛樂新聞組／綜合報導
劉敏濤憑藉「偽裝者」、「瑯琊榜」等作品強勢回歸演藝圈。(取材自微博)

憑藉「瑯琊榜」中靜妃、「偽裝者」中大姐等經典角色深入人心的大陸女星劉敏濤，受訪時被問「好演員的根基是什麽」時，直言答案源於中戲第一課，「這是當時高老師傳授的話——踏踏實實做人，認認真真演戲，這麼多年我一直記著，這就是我理解的演員根基」。

揚子晚報報導，劉敏濤從1997年入行至今近30年，始終堅守演員初心，「我就是一名普通演員，但初心從沒忘過。不管是我的初心，還是大家的初心，核心都離不開一個『真』字——真誠、真摯、真愛、真性情」。

「演戲時守住『真』，才能讓角色有溫度，也才能更好地向青年傳遞時代精神。」劉敏濤說。

劉敏濤曾在婚姻中放棄事業，成為全職主婦，後來她憑藉「偽裝者」、「瑯琊榜」等作品強勢回歸演藝圈。她在晚會上演唱「紅色高跟鞋」時，那「三分譏笑、三分薄涼、四分漫不經心」的表情管理火爆全網，展現出與過去忍氣吞聲形象的巨大反差，被網友視為她打破常規、釋放天性的自我表達。

「中年覺醒」是網友對她的褒獎，但劉敏濤坦言自己並未刻意「覺醒」，「我只是順著人生經歷往前走，就像過日子得有盼頭。只要心裡的盼頭、火焰沒熄滅，那束光就會推著你前進，不管步伐大小，終歸是在努力奮進」。

對於年輕人的迷茫與「破局」焦慮，她表示，「我沒覺得要刻意破局。就像冬天結冰是自然規律，人生裡的好與壞、強與弱、善與惡，都是必經的經歷。你走過這些路，經歷過這些局，自然會破繭而出、破冰而出，這才是人生該有的過程」。

她並強調「活在當下」的重要性，「現在我接受採訪，就把採訪做好；年輕人也要專注把手頭的事做好。這個時代給了我們充足養分，父輩難以想像的創作機會就在眼前，關鍵是敢不敢去做」。

而面對「流量時代如何堅守對表演的敬畏之心」，她認為無需刻意表態，「敬畏之心不用發誓賭咒，關鍵是落在心上。心裡有這份敬畏，自然會體現在表演；心裡沒有，再怎麼說也沒用」。

