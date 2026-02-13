甜寵劇TOP10 「雙軌」稱冠、「驕陽似我」第二

「最高甜好嗑」甜寵劇TOP10出爐。圖為榜首「雙軌」。（取材自豆瓣）

近年甜寵劇持續占據市場主流，從校園、職場到帶有懸疑或穿越設定的現偶題材輪番上線，也讓「哪一對最甜、最好嗑」成為觀眾熱議焦點。根據「搜狐」報導，近期微博整理出近年「最高甜好嗑」甜寵劇TOP10榜單，依網友討論度與CP熱度綜合評選，結果顯示經典IP與話題設定依然具備強大吸引力。

排名第十至第八名多為「話題度高但評價分歧」作品。第十名楊冪、許凱「愛的二八定律」以職場御姐搭配年下男的設定開播即具聲量，但職場線被批略顯懸浮，CP火花評價不一，不過單看甜度仍具基本吸引力。第九名「十二封信」由周翊然、王影璐主演，以跨時空書信串起35年的情感與懸疑，被不少觀眾視為近年口碑佳作。第八名「白色橄欖樹」改編自熱門小說，陳哲遠、梁潔在異國背景下談情，雖製作質感爭議不小，但結局情緒張力仍吸引固定劇迷。

「最高甜好嗑」甜寵劇TOP10出爐。左為第九名「十二封信」、右為第四名「狙擊蝴蝶」。（取材自豆瓣）

第七名和第六名屬於「粉絲黏著度高」類型。白敬亭、章若楠 「難哄」排名第七，節奏偏慢卻以氛圍感與選角圈粉，成為2025上半年話題作。第六名趙今麥、張凌赫「櫻桃琥珀」雖因質感不符期待遭吐槽，但雙方CP感仍獲肯定。

第五名檀健次、李蘭迪「濾鏡」，以外貌變身的奇幻設定取勝，演技穩定、題材新鮮，在甜寵市場中形成差異化。

第四名由陳妍希、周柯宇 「狙擊蝴蝶」拿下。該劇以年上姊弟戀切入，情感張力與CP火花超出預期，被視為黑馬之作，播出後討論度快速攀升。

第三名是陳星旭、盧昱曉主演的「軋戲」。穿越結合劇本殺的設定，搭配浪漫影像風格，使CP互動具高度可看性，讓不少觀眾一追就停不下來。

第二名則為宋威龍、趙今麥「驕陽似我」。改編自顧漫小說，延續其擅長的甜而不膩風格，從校園暗戀到職場修羅場鋪陳情感線，主角火花自然，成功吸引大量CP粉。

榜首由虞書欣、何與「雙軌」奪下。該劇以「偽骨科 」設定搭配異國場景，氛圍感與禁忌感並存，加上男主角形象鮮明、CP張力強烈，讓觀眾直呼「難出坑」，成為近年甜寵劇中討論度最高的代表作之一。