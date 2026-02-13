我的頻道

白鹿宣傳新劇兼寵粉 發4.9999萬元開播紅包秒被搶光

娛樂新聞組／綜合報導
白鹿在「唐宫奇案」中的扮相。（取材自微博）
白鹿在「唐宫奇案」中的扮相。（取材自微博）

世界日報 陪您半世紀

中國女星白鹿為宣傳主演的電視劇「唐宮奇案」，於2026年2月8日通過微博補發了總額達4萬9999元（人民幣，下同）的「開播紅包」，引發粉絲熱烈反響，迅速提升了劇集熱度。白鹿此前調侃自己「記性愈來愈差」，忘記發放原定開播紅包，以全員可領的模式補發後，讓粉絲們大讚白鹿寵粉及幽默化解失誤之際，紛紛感嘆「只能誓死追劇」。

據中華網報導，白鹿此次以「有鳳來儀」為主題，在當地預告下午2時會補發「大吉大利新年快樂」紅包，表達對粉絲支持的感謝，相關話題如「白鹿發開播紅包」、「白鹿有鳳來儀」等隨即登上熱搜。劇集在優酷平台獨播，白鹿飾演的李佩儀角色備受好評，線上線下形成「藝人與觀眾雙向奔赴」的互動氛圍。

部分用戶曬出搶到紅包的截圖，開心直呼「首次運氣爆棚」，白鹿還在評論區留言「這都啥手速」、「李佩儀帶出來的兵嗎？」讓粉絲們樂開懷，戲稱「離開bmy（經紀公司）還有誰這麼寵粉」，並承諾支持「唐宮奇案」及待播劇「莫離」，有人甚至調侃「搶到不去看劇的倒霉一輩子」；但多數用戶因紅包「秒沒」而感到遺憾，結合劇中高虐劇情調侃「搶紅包失敗比追劇更心碎」。一些粉絲自發追加抽獎活動，例如自掏20元紅包鼓勵他人「買會員追劇或喝奶茶」，延續了話題熱度。有粉絲同步發起「雲包場」活動，助推優酷站內熱度突破7300。

伴隨紅包發放，劇方同步統一角色名為「李青儀」，澄清早期「李佩儀」用名已廢止，避免觀眾混淆。

此次近5萬元紅包規模遠超常規明星劇宣（多為千元級），被娛樂帳號評價為「內娛劇宣紅包天花板」，稱白鹿「幽默化解失誤+高額寵粉」的組合策略，成為明星劇宣的新參考範式。

悶死身障兒判2年半獲特赦 8旬婦：感謝總統 小孩可放心了

白鹿發49999元開播紅包秒被粉絲搶光 驚「這都啥手速」

白鹿、孟子義等50明星 為何赴大孤山祈福？ 于正發文解釋

「唐宮奇案」熱度破萬 白鹿開心曬四連拍

