「I人配E人」 梁朝偉過海關一臉慌 劉嘉玲一旁看戲

快訊

記者陳穎／綜合報導
劉嘉玲(左圖)站在一旁，靜靜看著一臉驚慌的梁朝偉（右圖）。（取材自小紅書）
影帝梁朝偉劉嘉玲這對銀色夫妻檔，向來因為截然不同的性格被網友笑稱是「I人配E人」的最佳示範。近日兩人現身日本北海道機場的畫面再度掀起熱議，一動一靜的反差模樣，成了網路上的熱門話題。

有目擊者透露，當天梁朝偉一身黑色運動裝扮，手裡拿著眼鏡，在海關通道前卻顯得有些茫然。他沒有直視關員，反而瞇著眼、眉頭微皺望向遠方，神情帶著幾分困惑與無助。現場不僅海關人員順著他的視線看去，同行助理也伸手指引方向，畫面彷彿在替他解圍，讓人忍不住腦補他正在發出「無聲求救」。

至於早一步完成通關的劉嘉玲，則展現一貫的從容與氣場。她身穿棕色毛毛大衣、戴著亮藍色毛帽，雙手插在口袋裡，站在一旁悠閒等待。從肢體語言看來，她似乎沒有急著上前幫忙，反倒帶著幾分莞爾笑意，靜靜看著老公的「迷路時刻」，夫妻間的默契與調侃意味十足。

畫面曝光後迅速在社群平台發酵，不少網友笑說「梁先生怎麼又一臉驚恐」、「嘉玲姐完全是看戲模式開啟」，更有人形容這是「女A男O」的經典互補組合。兩人多年來性格上的反差，反而成了外界津津樂道的甜蜜亮點。

劉嘉玲滑雪摔跤。（取材自鳳凰網娛樂）
2月11日，劉嘉玲在社交平台分享在日本北海道滑雪視頻，視頻中，60歲的她依然身手矯捷，還大方放上了自己滑雪時摔跤的畫面，並配文表示：「摔跤也是樂趣的一部分」。

劉嘉玲在IG發布的滑雪裝備照。（取材自劉嘉玲IG）
不少網友說，身為E人的劉嘉玲，連滑雪摔倒都氣定神閒，認為是滑雪運動樂趣的一部分。也有網友注意到劉嘉玲即使身在雪場仍盡顯貴氣；從她分享脫下滑雪裝後的裝扮來看，她身上背著的看來是許多名媛愛用、要價不菲的愛馬仕（HERMÈS）Kelly Moov黑色馬鞍包。

據悉，梁朝偉與劉嘉玲都是滑雪愛好者，北海道二世古幾乎成為他們的固定冬季度假地。去年底也曾被拍到與好友王菲、李嫣以及舒淇夫婦同行滑雪。這回兩人再度低調現身，身邊僅有助理隨行，外界推測應是想享受屬於兩人的雪國時光。

梁朝偉「眼神死求助臉」全網瘋傳 劉嘉玲站一旁看戲：自己處理
完勝…同框52歲楊千嬅 60歲劉嘉玲凍齡顏值惹驚嘆
楊千嬅52歲生日同框60歲劉嘉玲 網驚呼「凍齡顏值完勝」
梁朝偉新廣告配樂「追」 憶張國榮引網友淚目

