鄭秀文：劉德華很單純 重心全在家人…有點社交恐懼症

娛樂新聞組／綜合報導
鄭秀文(左)和劉德華是多年好友。（取材自紅星新聞）
鄭秀文(左)和劉德華是多年好友。（取材自紅星新聞）

在公眾視野中，香港男星劉德華是敬業、親和又風度翩翩的「天王」；但在20年摯友鄭秀文的眼裡，這位巨星卻呈現出一種強烈的反差：不熱中應酬，也不擅長交際，甚至「有點社交恐懼症」，生活重心幾乎完全傾斜於家庭和女兒，與娛樂圈的喧囂應酬格格不入。

據紅星新聞報導，鄭秀文日前在接受採訪時談到了她心中的劉德華，「一個名氣和地位愈高的人，反而愈懂得待人接物。他會讓你覺得很自在」。鄭秀文說，她格外珍視與劉德華這份超乎工作關係的友情，她會去劉德華家裡吃飯、聊天，兩人常常互傳訊息，「這是在工作夥伴的身分之外，慢慢建立起的朋友關係」。

在鄭秀文看來，劉德華為人很單純，生活重心幾乎只圍繞家庭和女兒，不熱中應酬，也不擅長交際，「我覺得他能有今天的成就，真的不是靠他的人脈，完全是靠他自己努力打拼出來的…甚至我覺得他有點社交恐懼症」。

劉德華與鄭秀文曾有過多次影視合作，包括「孤男寡女」、「龍鳳鬥」、「瘦身男女」等，兩人不僅在工作上是好夥伴，在私下裡也是很好的朋友。

鄭秀文眼中的劉德華顛覆了許多網友和粉絲對劉德華的看法，紛紛留言感慨，「在娛樂圈這個名利場裡，他紅了幾十年，卻始終清醒自持」，「一直以為華哥是社交達人」，「家人才是最重要的啊，真是一個好男人」，「所以很多人都誤以為劉德華社牛」，「愈頂級愈樸素，這才是真男神」，「鄭秀文口中的『社恐』與『單純』，恰恰成了劉德華另一種強大而溫暖的註腳：他用最安靜的方式，守護著對自己最重要的世界」。

劉德華與妻子朱麗倩的感情始於1986年，為保護這段關係，朱麗倩放棄馬來西亞的模特事業，隱居香港，常年過著躲避鏡頭、蜷縮車內的生活。兩人歷經23年祕密相守，直到2009年朱父葬禮才首次公開牽手。2012年女兒劉向蕙的出生，更讓家庭成為劉德華不可動搖的精神堡壘。鄭秀文的描述，印證了這位天王以遠離無效社交，將時間與溫柔悉數留給至親，對家庭的守護力量。

