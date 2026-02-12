李昀銳發起「批改網球作業」挑戰 粉絲竟交插花作品

李昀銳與粉絲創意互動。（取材自Instagram）

大陸男星李昀銳2026年初發起一項「批改網球作業」的互動活動，粉絲們以各種創意方式回應，有人提交插花作品要求猜花名、還有人展示成績單，請偶像給予特殊照顧，將體育挑戰變成充滿樂趣的創意秀，「李昀銳批改網球作業」也成了網路熱門話題。

中華網報導，在正經展現球技的投稿中，粉絲們巧妙融入自嘲梗。李昀銳調侃衢州杯比賽時稱「菜得像玩耍」，隨後又解釋是因為天氣太冷影響發揮。他還自稱「旋轉型球員」，描述教練接不住自己的上旋球，但緊接著自嘲「現在肚子大窮了，動作跟不上腦子」。幽默風格引發粉絲的共鳴，有人引用他「3比4惜敗」的賽況描述，戲稱要學習「李式凡爾賽文學」。

粉絲們也將活動與其他熱點結合，碰撞出不少笑點。有人在網球話題下喊出「香香軟軟的小林」，讓體育系畫風瞬間變得萌系；也有人將古裝男神與運動少年身分連結起來，創造出多重宇宙的感覺。

許多留言也傳遞情感支持；有粉絲感謝李昀銳用私人時間錄製碎碎念，表示要蹲守非工作狀態的碎片影片，有人送上「好好休息」的叮囑，有人高喊「小林老師批作業！」

從插花充作業到自黑式球評，從跨界玩梗到溫情告白，小森林們用行動證明：與偶像的互動，本來就可以既熱血又歡樂。