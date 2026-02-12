張繼聰增重扮拳擊手 肌肉練到「像醫美做的」

張繼聰(左)拳賽畫面令人嘆為觀止。(圖／華映娛樂提供)

由香港 導演陳維冠執導，人氣男星張繼聰、曾志偉、朱栢康、韋羅莎等實力派演員共同演出的香港動作電影「金童」，張繼聰為了「金童」先是增重扮演強力拳擊手，又再減重 回復正常身型，而他也同時在拍攝「尋秦記」，短短數月體重變化了22公斤，連古天樂都忍不住笑說他的臉型和身體完全無法連戲。

張繼聰為角色花了兩年時間肉體改造成鐵血爆肌，更自掏腰包完成作品，才讓電影順利上映。他更勤跑映後，靠著自己的好人緣，讓不少香港天王幫他站台。像是影帝張家輝及天王古天樂都為他造勢。

張家輝大方現身映後活動，曾在電影「激戰」中也瘋狂改造肉體的張家輝大開玩笑，稱張繼聰的改造得太誇張，一看就是醫美的功勞。張繼聰大笑跟進說，自己是到南韓進行改造，「胸肌、腹肌一顆一顆全都打了一輪肉毒」。

但張家輝收起玩笑，認真讚美張繼聰說：「現在能拍好一部電影到可以上映真的不容易，他有膽量去完成，希望大家多多支持。」但又忍不住繼續開玩笑：「都拍了『金童』，下一部戲可以拍『玉女』，反正胸部都練得那麼大了，就繼續演囉！」