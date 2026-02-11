我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

戲說從頭／觀眾熬夜追看「太平年」 邊看邊查歷史呼過癮

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「太平年」播出後，需要「邊看邊查」的歷史細節，引發全網熱議。(取材自微博)
「太平年」播出後，需要「邊看邊查」的歷史細節，引發全網熱議。(取材自微博)

作為執導過科幻劇「三體」的導演，誰能想到楊磊首次涉足歷史題材就選擇了中國歷史上最灰暗的五代十國。面對「太平年」的現象級熱度和觀眾對「歷史陌生感」的疑問，總導演楊磊近日受訪表示，「太平年」不是歷史紀錄片，是現實主義歷史劇。

新快報報導，楊磊與「太平年」的結緣，始於編劇董哲分享的一個核心命題，「這是中國歷史的最低點，但是有一群熱血的人希望為這個亂世開太平」，這個描述瞬間擊中了導演楊磊。

在楊磊看來，五代十國雖然政權更叠頻繁，歷史記錄零散，但正是這種「散裝」特性，讓那些堅守理想的人物更閃耀。「錢弘俶、趙匡胤、郭榮等這些角色懷揣著對太平的嚮往，前仆後繼。這種跨越千年的嚮往，構成了劇本最動人的情感內核」。

「太平年」播出後，其偏文言文的古韻台詞、錯綜複雜的人物關係和需要「邊看邊查」的歷史細節，引發全網熱議。

面對「如何讓觀眾對冷門歷史產生代入感」，楊磊說，「上一次回答科幻劇『三體』的問題，我說我拍的不是科幻片，是現實主義片。現在對於歷史劇『太平年』，我的回答也是一樣。」楊磊將「三體」的創作理念延續到了「太平年」，無論題材如何，都要以現實主義態度進行考據創作。

什麽是歷史劇的現實主義態度？楊磊說：「就是我們要去考據，所有事都要考據。從浩瀚史料中篩選與主題相關的故事，還原那個時代人們應該如何說話、如何行動，以嚴謹的考據為作品提供堅實的根基。」

全劇最令楊磊動容的一幕，是四名年輕人站在汴梁城牆上迎來日出的場景，錢弘俶、孫太真、趙匡胤、郭榮剛剛經歷血戰，望著陽光下的破碎河山，他們許下願望，「希望有一天我們可以共飲太平年下一杯熱酒」，「這是我看劇本時非常激動的一幕，我覺得內心有一股暖流流淌。

楊磊希望通過「太平年」，讓觀眾看到中國歷史的風雲變幻和傳統文化的豐厚積澱，感受那些穿越時空、歷久彌堅的精神價值。

上一則

觀影說劇／ 瀨戶康史擔綱「鬼娃娃」 日版安娜貝爾驚悚

下一則

AI生成星爺視頻大量傳播 經紀人質疑侵權：平台不管嗎？

延伸閱讀

觀影說劇／「太平年」描繪亂世風雲 董勇重塑傳奇宰相馮道

觀影說劇／「太平年」描繪亂世風雲 董勇重塑傳奇宰相馮道
隱喻兩岸？央視新劇「太平年」描述五代十國掀熱議

隱喻兩岸？央視新劇「太平年」描述五代十國掀熱議
「太平年」扮傳奇宰相馮道 董勇：心心念念想演的歷史劇

「太平年」扮傳奇宰相馮道 董勇：心心念念想演的歷史劇
曾執導「三體」 「太平年」總導演：捨不得看最後一集劇本…

曾執導「三體」 「太平年」總導演：捨不得看最後一集劇本…

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
艾希頓庫奇(左)和黛咪摩爾曾有過一段6年婚姻。（路透）

黛咪摩爾揭「床事3人行」惹怒前夫 庫奇一句話終和解

2026-02-09 01:21

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返