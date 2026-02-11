香港金像獎揭入圍名單 舒淇「女孩」爭3獎 「風林火山」12項居冠

舒淇執導的電影「女孩」入圍香港金像獎新導演獎。(記者沈昱嘉／攝影)

第44屆香港 電影金像獎10日公布入圍名單，舒淇首部執導的電影「女孩」一口氣入圍了最佳導演、新晉導演與最佳編劇，成為本屆焦點；麥浚龍執導的「風林火山」入圍12項穩居大贏家，「尋秦記」獲11項入圍，「再見UFO」拿下10項提名，緊追在後。

影帝部分，古天樂憑「尋秦記」與「私家偵探」雙片入圍最佳男主角，將對決「捕風追影」的梁家輝、「金童」的張繼聰，以及「像我這樣的愛情」的陳家樂。影后入圍者包括許久不見的章子怡 ，她以「醬園弄‧懸案」對決「像我這樣的愛情」廖子妤、「水餃皇后」馬麗、「無名指」許恩怡以及「贖夢」的陳法拉。

本屆金像獎自入圍名單曝光以來，也伴隨不少爭議，包括黃秋生 主演的「不赦之罪」、「今天應該很高興」，游學修主演的「送院途中」，以及范冰冰主演的「地母」皆未列名單，掀起熱議；此外，今年更首度取消「最佳亞洲華語電影」獎項，相關質疑聲浪不斷。

主席爾冬陞回應指出：「有這樣的事嗎？這是傳聞，你要去問傳聞的人。」他坦言，過去一個月反覆思考該如何說明此事，「但始終想不到一個能讓各方都滿意的說法，所以決定不公開回應。」爾冬陞最後也強調，這番說法已是自己對此事的最終回應，並引用「金剛經」內文作結：「你們可以細細品味我剛才說的話，最後我送上兩句『若見諸相非相，則見如來』。」