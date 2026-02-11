我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

香港金像獎揭入圍名單 舒淇「女孩」爭3獎 「風林火山」12項居冠

記者廖福生╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舒淇執導的電影「女孩」入圍香港金像獎新導演獎。(記者沈昱嘉／攝影)
舒淇執導的電影「女孩」入圍香港金像獎新導演獎。(記者沈昱嘉／攝影)

第44屆香港電影金像獎10日公布入圍名單，舒淇首部執導的電影「女孩」一口氣入圍了最佳導演、新晉導演與最佳編劇，成為本屆焦點；麥浚龍執導的「風林火山」入圍12項穩居大贏家，「尋秦記」獲11項入圍，「再見UFO」拿下10項提名，緊追在後。

影帝部分，古天樂憑「尋秦記」與「私家偵探」雙片入圍最佳男主角，將對決「捕風追影」的梁家輝、「金童」的張繼聰，以及「像我這樣的愛情」的陳家樂。影后入圍者包括許久不見的章子怡，她以「醬園弄‧懸案」對決「像我這樣的愛情」廖子妤、「水餃皇后」馬麗、「無名指」許恩怡以及「贖夢」的陳法拉。

本屆金像獎自入圍名單曝光以來，也伴隨不少爭議，包括黃秋生主演的「不赦之罪」、「今天應該很高興」，游學修主演的「送院途中」，以及范冰冰主演的「地母」皆未列名單，掀起熱議；此外，今年更首度取消「最佳亞洲華語電影」獎項，相關質疑聲浪不斷。

主席爾冬陞回應指出：「有這樣的事嗎？這是傳聞，你要去問傳聞的人。」他坦言，過去一個月反覆思考該如何說明此事，「但始終想不到一個能讓各方都滿意的說法，所以決定不公開回應。」爾冬陞最後也強調，這番說法已是自己對此事的最終回應，並引用「金剛經」內文作結：「你們可以細細品味我剛才說的話，最後我送上兩句『若見諸相非相，則見如來』。」

黃秋生 章子怡 香港

上一則

小甜甜售音樂作品版權 傳進帳2億美元

下一則

等了20年 布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」再合體

延伸閱讀

親手撕掉花瓶標籤…王楚然扮妖妃 喜感演技被讚「救劇關鍵」

親手撕掉花瓶標籤…王楚然扮妖妃 喜感演技被讚「救劇關鍵」
2026香港金像獎入圍名單曝光 舒淇「女孩」爭新導演獎

2026香港金像獎入圍名單曝光 舒淇「女孩」爭新導演獎
林心如揪閨密舒淇、林熙蕾拋夫出遊 「六木女孩」秀死亡角度

林心如揪閨密舒淇、林熙蕾拋夫出遊 「六木女孩」秀死亡角度
林心如50歲拋夫棄女 攜舒淇、林熙蕾凑零錢搭巴士放飛

林心如50歲拋夫棄女 攜舒淇、林熙蕾凑零錢搭巴士放飛

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
艾希頓庫奇(左)和黛咪摩爾曾有過一段6年婚姻。（路透）

黛咪摩爾揭「床事3人行」惹怒前夫 庫奇一句話終和解

2026-02-09 01:21

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返