「時代少年團」劉耀文轉型武將 武打戲親自上陣 連袁和平都叫好

娛樂新聞組／綜合報導
劉耀文在「鏢人：風起大漠」中飾演少年將軍裴行儼。(取材自微博)
劉耀文在「鏢人：風起大漠」中飾演少年將軍裴行儼。(取材自微博)

由袁和平執導、吳京主演的電影「鏢人：風起大漠」定檔2026年春節，這部頂級大製作，投資預計接近7億元人民幣（約1億美元）。片中，時代少年團成員之一的劉耀文飾演「小裴將軍」裴行儼，憑藉紅衣戰損造型、硬派動作戲和顛覆既有「偶像形象」，成為熱議焦點。

揚子晚報報導，「小裴將軍」所屬的裴氏家族自秦漢之際嶄露頭角，魏晉時期該家族與瑯琊王氏並稱「八裴八王」，至唐代達到鼎盛。在「新唐書·宰相世系表」中，裴氏家族共出宰相59人，大將軍59人，堪稱「一門雙相，世代將相」。

17歲的「小裴將軍」號稱「萬人敵」，其人物設定為驍勇善戰、意氣風發的少年英雄，他的紅衣戰損造型被稱為「鮮衣怒馬少年郎的具象化」。

對比劉耀文在「驚蟄無聲」中的特警形象，裴行儼的古裝武將造型，令網友感慨「判若兩人」。

據悉，劉耀文面試這個角色時，武術動作獲得導演袁和平認可，並提前三個月進組封閉訓練，每日進行六至八小時馬術及四小時冷兵器練習。

他在拒用替身情況下，完成沙漠策馬、刀戰戲分，但經歷兩次墜馬及多次肌肉拉傷，為貼近角色的付出引發廣泛關注。連袁和平都肯定他動作戲的潛力，「實打實拍，將舞台控制力轉化為鏡頭表現力」。

