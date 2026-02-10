親手撕掉花瓶標籤…王楚然扮妖妃 喜感演技被讚「救劇關鍵」

王楚然飾演「禍國妖妃」，擺脫了以往「高冷木訥」花瓶演技。(取材自微博)

由王楚然、丞磊、唐曉天、胡意旋主演的古裝輕喜劇「成何體統」，開播3天內平台熱度突破9000大關，成為2026年首部達成此成績的劇集，跌破不少人眼鏡。王楚然在在劇中精準演繹「妖妃與社畜」的雙面人設引發熱議，還有觀眾將她視為「救劇關鍵」。

「成何體統」改編自同名小說，講述現代社畜「王翠花」（王楚然飾演）穿越到小說「穿書之惡魔寵妃」中，成為反派禍國妖妃庾晚音，意外發現同為穿越者的暴君「夏侯澹」（丞磊飾演），兩人聯手對抗書中「正派」，試圖改變角色命運的故事。

王楚然飾演「禍國妖妃」，需同時展現冷艷氣場與慫萌本質。她透過抬眸凌厲、蜷縮咬唇等微表情自然切換狀態，尤其在藏書閣大火逃生、向女二求救卻遇險等段落中，眼神從恐懼到崩潰的遞進，被讚「破碎感拉滿」、「情緒層次豐富」。

還有觀眾認為她擺脫了以往「高冷木訥」花瓶演技，喜劇節奏把控明顯提升。

眾所周知，王楚然曾和楊洋合作「我的人間煙火」飽受批評，她因「許沁」一角陷入輿論風暴，甚至一度被貼上「戀愛腦」、「路人緣最差」標籤。

在演技實境節目「演員請就位2」中，王楚然更曾被名導爾冬陞直指，「漂亮女孩多的是，如果妳沒性格就沒戲」， 這段話讓她在台上瞬間紅了眼眶，但也因為這次「震撼教育」，讓她撕下「仙女」標籤，開始慎選劇本。在「柳州記」、「慶餘年2」中都展現了更深層的演技。這次「成何體統」更是被讚「一抬眸一垂眼全是戲」。