我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／MVP得主不是四分衛 海鷹沃克三世近28年跑衛第一人

寒流後遺症 紐約客電費、瓦斯費恐增10%

男神戀白月光？侯明昊與孔雪兒爆緋聞 雙方工作室火速闢謠

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以「寒武紀」打開知名度的侯明昊，接下來戲約不斷。(取材自微博)
以「寒武紀」打開知名度的侯明昊，接下來戲約不斷。(取材自微博)

陸劇男神侯明昊和女星孔雪兒祕戀三年一說引發熱議，隨後侯明昊工作室發文闢謠，否認戀情傳聞；孔雪兒工作室也發文打假戀情。

搜狐報導，有網友爆料侯明昊和孔雪兒祕戀，列舉兩人2022至2024年間多項「巧合」，如孔雪兒發圖的菜桌子和侯明昊的一樣，桌子右上角的手機殼和侯明昊的也一樣；並指出2024年8月兩人皆在北京、橫店活動時間重疊，被解讀為「私下約會」。

至於兩人的社交動態，孔雪兒文案「一白一藍」被關聯侯明昊劇中角色名，背景數字「083」被指暗合其生日（8月3日）。綜合媒體報導，爆料帳號雖自稱「脫粉」，卻集中發布敏感信息，被批「聯想式造謠」，網友也指內容牽強附會。

憑藉網劇「寒武紀」打開知名度的侯明昊，接下來戲約不斷，從「大夢歸離」、「淮水竹亭」、「入青雲」、「逍遙」到「玉茗茶骨」，一連接演多部古裝劇，有人調侃他是「年度最忙古裝人」。他笑稱，一年365天，他有335天都在劇組裡。

至於孔雪兒，過去曾在「墨雨雲間」飾演美豔花魁，在「九重紫」飾演大義滅親的「苗安素」，以及在「折腰」演出色誘劉宇寧的表妹「鄭楚玉」，表現受到矚目；近期客串「錦月如歌」中少女時期的「穆紅錦」，網友大讚孔雪兒不只長相甜美，演技更是靈動吸睛，是「白月光」不二人選，被看好晉升陸劇新生代人氣小花。

孔雪兒飾演的少女「穆紅錦」靈動甜美，是受矚目的新生代女演員。(取材自微博)
孔雪兒飾演的少女「穆紅錦」靈動甜美，是受矚目的新生代女演員。(取材自微博)

劉宇寧

上一則

完勝…同框52歲楊千嬅 60歲劉嘉玲凍齡顏值惹驚嘆

下一則

肇逃挨罰後首露面…金晨心事重重 頂包助理一路陪同

延伸閱讀

小林老師批作業…李昀銳發起網球作業 粉絲提交插花

小林老師批作業…李昀銳發起網球作業 粉絲提交插花
網傳侯明昊與孔雪兒戀情 雙方工作室火速發文闢謠

網傳侯明昊與孔雪兒戀情 雙方工作室火速發文闢謠
日排男神西田有志發球砸中妹子「神級魚躍」土下座道歉 網笑瘋：超絲滑

日排男神西田有志發球砸中妹子「神級魚躍」土下座道歉 網笑瘋：超絲滑
才捲劈腿又爆涉毒 短劇男神何健麒喊造謠

才捲劈腿又爆涉毒 短劇男神何健麒喊造謠

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差
比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F