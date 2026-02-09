黃子韜賣衛生巾 稱已售1.5億元 但至今未回本

我的頻道

快訊

娛樂新聞組╱綜合報導
黃子韜上節目稱衛生巾已賣了1.5億人民幣，但本金還沒有賺回來。(取材自微博)
大陸「戀愛腦霸總」黃子韜與老婆徐藝洋肆無忌憚曬恩愛，被粉絲形容「閃到想戳瞎雙眼」；而黃子韜另一個引發熱議的話題是他跨界賣衛生巾。黃子韜近日以企業家身分參加南韓綜藝節目，談及自己的衛生巾事業時表示，目前衛生巾己經賣了1.5億元（人民幣，下同），但「本金還沒有賺回來」。

中國藍新聞報導，黃子韜在節目中回應主持人問及衛生巾的銷售狀況時表示，同一個工廠有6條生產線，每條生產線花了2000多萬元，目前衛生巾己經賣了1.5億元，但本金還沒有賺回來。

黃子韜跨界衛生巾產業始於去年3月，當時黃子韜在直播中稱，「那些賺衛生巾黑心錢的人真的太惡心」，透露想做透明化衛生巾工廠。

隨後黃子韜旗下品牌朵薇在浙江舉辦新品發布會，推出迷你巾、日用裝、夜用裝、安心褲等在內的6款醫護級衛生巾新品。據第三方數據平台蟬魔方統計，2025年5月，該品牌以5458萬元銷售額躋身抖音衛生巾銷量榜第三名，超越蘇菲、護舒寶等知名品牌。

對於黃子韜稱衛生巾賣了1.5億元還沒賺回本金，不少網友覺得他太急了，「要是這麼快回本，他都擠不進這個賽道」、「才做了多長時間，回本以後不就賺了」、「這是去年8月的採訪，那時才開售3個月，投了幾億，3個月能回本那就是印鈔機了」、「3個月賣1.5億元還嫌少」、「很正常啊，實體產業就是這樣」。

黃子韜自曝衛生巾工廠現狀。（取材自每日經濟新聞）
抖音 南韓

1條評論惹殺機 河南孕婦與婆婆遭殺害 兇手是初中同學
梁小龍遺產擺不平？遺孀怒斥經紀人冒用粉絲帳號牟利
黃子韜賣了1.5億元衛生巾「還沒回本」 網友：你太急了
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差
