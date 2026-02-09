肇逃挨罰後首露面…金晨心事重重 頂包助理一路陪同

「頂包」風波後，金晨的工作似乎沒有受到太大的影響。(取材自微博)

大陸女星金晨近期捲入車禍肇事逃逸及「頂替」爭議，形象受損，有網友近日分享在澳門 偶遇金晨畫面，這是金晨在逃逸風波後首次露面；據網友指出，金晨邊走路邊刷手機，身邊還跟著好幾名助理，包括替她頂包的助理。以往她被偶遇總是露出標誌性的笑容，但這回看來心事重重，眼神也頗為警戒。

之後金晨又被拍到去逛商場，也是全程拿著手機，臉上沒有笑容。不過網友認為金晨還有心思逛街，想來心情應該不錯，應該也沒有太受風波的影響。

金晨肇事逃逸被罰款1500人民幣（約216美元），不少網友並不滿意，狗仔也認為這個處罰有些輕了，居然連駕駛證都不需要被計分；有網友猜測金晨雖然不構成犯罪，但確實是違法，資源必然會受到影響，但事實並非如此。

綜合媒體報導，這次金晨現身澳門就是為了拍攝「騙騙喜歡你2」，該片由大鵬監製，金晨與孫陽再度合作，預定1月初開機，本以為金晨肇事逃逸風波後會停拍，如今看來並未受影響。至於金晨另外兩部作品「野火」和「不為人知的故事」據傳已殺青，加上之前隱藏金晨的商務也都恢復，金晨的事業似乎未受到影響。

不過即便風波暫歇，金晨的觀眾緣還是打了折扣，不少觀眾直言再看她的作品會出戲，也有人對助理仍貼身隨行一事議論紛紛。

此前，「金晨道歉後為何被揪著不放」也登上熱搜；網民說：「從金晨發生事故到被狗仔爆料，有十個月的時間，金晨在這期間忙著接代言、上綜藝、還參加賽車 活動，但就是沒想起來改正？被狗仔爆料了，才想起來道歉？早幹嘛去了？」