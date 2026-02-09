我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

紐約生存手冊／能源帳單3年增5成 省電從生活習慣做起

火星家園2.0來了 華晨宇拿下三塊地辦演唱會：有吃有喝有玩

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華晨宇的創作與才華被歌迷形容是「火星人」。（取材自instagram）
華晨宇的創作與才華被歌迷形容是「火星人」。（取材自instagram）

大陸知名流行音樂歌手華晨宇「火星演唱會」8日深圳迎來收官演出，他在舞台宣布重磅消息：他拿下三塊地作為演唱會地點；他說「我們在一個四季如春的地方拿下了三塊地啊！演唱會啊，有吃有喝有玩啊，甚至還有我們溫暖的房子」。

華晨宇自出道以來，創作與才華被歌迷形容是「火星人」，他也將這概念變成演唱會風格；綜合媒體報導，華晨宇「火星演唱會」巡演均以樂園形式演出，除有大型舞台設計，還有各種沉浸式舞台、煙火效果等，務必讓歌迷嗨到最高點。

但每次的開唱，要找地租地、搭建舞台，不計其數的精心布置，不僅耗費多日，也是一筆不小的開銷；向來寵粉的他，近日在演唱會上宣布拿下三塊地，未來不再自行租地、搭舞台，直接就能開唱。「火星家園2.0來了」的消息立刻衝上熱搜，「造夢8年終如願，專屬烏托邦將啟封」。

據悉，微博瘋傳華晨宇在演唱會聊天的片段，他說「我們在一個四季如春的地方，拿下三塊地啊！演唱會啊，有吃有喝有玩啊，甚至還有我們溫暖的房子」；華晨宇接著表示，「我們共同都是火星的一份子，我希望接下來找個機會，我也可以通過直播啊或者是...探討一下，怎麼把我們家裝修得漂亮一點」說完後，全場歌迷尖叫聲不斷。

華晨宇2013年選秀節目「快樂男聲」出道後，憑藉才華與爆發又具穿透力的嗓音，人氣居高不下；2026年的火星演唱會門票開售瞬間即被搶購一空，尤其是他的生日場，數萬張票在一秒內售罄，令無數粉絲感嘆「搶票如登天」。

華晨宇在演唱會上與歌迷分享重磅消息。（視頻截圖）
華晨宇在演唱會上與歌迷分享重磅消息。（視頻截圖）
知名流行音樂歌手華晨宇向來寵粉，場場演唱會都斥資舉辦。（取材自instagram...
知名流行音樂歌手華晨宇向來寵粉，場場演唱會都斥資舉辦。（取材自instagram）

火星 微博

上一則

翻身作？成本3.8億「女足」周星馳新片被傳空降春節檔

延伸閱讀

魏如萱5度攻蛋 兒子來了男友沒到

魏如萱5度攻蛋 兒子來了男友沒到
票房不如預期 魏如萱淚崩 她吐心聲「盼錯誤有修正機會」

票房不如預期 魏如萱淚崩 她吐心聲「盼錯誤有修正機會」
妳能唱什麼？謝娜直播承諾2027年開演唱會 網評價兩極

妳能唱什麼？謝娜直播承諾2027年開演唱會 網評價兩極
暴發戶？追覓年會有撒貝寧主持、張信哲獻唱 還人人發黃金

暴發戶？追覓年會有撒貝寧主持、張信哲獻唱 還人人發黃金

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差