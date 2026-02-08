我的頻道

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

王楚然演古裝劇說「How are you」 中韓網友集體笑翻

娛樂新聞組／綜合報導
古裝愛情喜劇「成何體統」由王楚然(左)、丞磊主演。(取材自微博)
古裝愛情喜劇「成何體統」由王楚然(左)、丞磊主演。(取材自微博)

由王楚然、丞磊、唐曉天、胡意旋主演的新劇「成何體統」，憑藉劇中「英語課本暗號相認」的荒誕橋段引爆南韓網絡，成為韓網焦點，被戲稱為「靈魂接頭現場」，引發中韓觀眾跨國玩梗狂歡。

古裝愛情喜劇「成何體統」改編自同名小說，講述現代社畜「王翠花」（王楚然飾演）穿書成為反派禍國妖妃庾晚音，意外發現同為穿越者的暴君「夏侯澹」（丞磊飾演），兩人聯手撕掉惡毒劇本、抵抗原著命運並扭轉乾坤的熱血反轉故事。

劇中，庾晚音為試探暴君身分，危機中拋出英語教材經典對話「How are you？ 」，而潛伏16年的穿越者夏侯澹本能回應「Fine, thank you, and you？」這一設計精準戳不少觀眾共有的「九年義務教育DNA」。

中國網友6日創建話題「陛下How are you」，隔日被搬運至韓網，單日瀏覽量突破數十萬。南韓觀眾主動發起「下次用韓語接頭」調侃，並推動中韓網友同步製作表情包，凸顯跨文化共鳴。

「成何體統」開播首日熱度創愛奇藝站內歷史第三，主演角色熱度破億，引爆全網討論。

其中，丞磊飾演的夏侯澹成為愛奇藝首個開播當日角色熱度破億的角色；王楚然飾演的冷艷妖妃形象與社畜反差萌也獲讚，後續劇情發展值得關注。

